La schiacciata all’olio perfetta? secondo il fornaio Alessio Checchi deve risultare ben croccante ma sciogliersi in bocca. Parliamo di un caposaldo dell’arte bianca toscana, presente sui banconi di tutte le panetterie e spesso anche in quelli delle botteghe e dei chioschi che la farciscono nei modi più fantasiosi. Oltre a farina, acqua, lievito, olio e sale, la ricetta dell’Antico Forno Bacci prevede un ingrediente a cui non avremmo pensato. Un video ci mostra qual è.

La schiacciata all’olio di Alessio Checchi

È il malto il segreto della preparazione del panettiere di Campi Bisenzio (alle porte di Firenze), aggiunto quel tanto che basta per dare un bel colore dorato in cottura e favorire la lievitazione. Come dice anche il nome, il passaggio fondamentale è poi la “schiacciatura” dell’impasto, utile per far emergere le bolle d’aria che lo renderanno leggero e arioso. Oltre che per creare gli incavi che tratterranno l’olio — rigorosamente toscano — da distribuire abbondantemente in superficie. Basterebbe un tocco finale di sale grosso per farne la merenda perfetta, ma Alessio Checchi porta la schiacciata a un altro livello: aperta a metà e farcita con stracciatella di burrata, mortadella e pistacchi, la sua è una versione golosissima.