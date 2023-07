Street Food

Er Chioschetto

I proprietari ne sono convinti: qui si fa “la mejo grattachecca de Roma”, e l’hanno scritto a chiare lettere sullo sfondo verde di un chiosco piuttosto variopinto. Non solo per il colore flash degli esterni, ma anche per la varietà di bottiglie, boccette e cartellini con tutti i gusti disponibili che tempestano il bancone. Amarena, cocco, limone, menta e orzata parlano di sapori di altri tempi, poi ci sono anche il latte di mandorla, il cedro, la liquirizia e la papaya, per rendere tutto più dinamico. In tarda serata, invece, la grattachecca si corregge con vodka, gin, rum, limoncello e pure sambuca.