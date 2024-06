Perché a Roma di giovedì si mangiano gnocchi? Racconto e videoricetta

Oltre le feste comandate, il calendario romano è scandito da una sequenza di ricette per quasi ogni giorno della settimana. Sarebbe meglio dire ‘era’, in un’epoca di enorme disponibilità e molteplici scelte, a casa come al ristorante. Ma capita ancora che l’adagio ‘giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa’ orienti il menu di alcune vecchie osterie. A base di un invitante composto di latte semolino, poi gratinato al forno, gli gnocchi alla romana del giovedì sono una ricetta domestica ancora molto amata, la cui associazione col giorno di metà settimana ha motivi precisi. Ecco quali, insieme alle dritte per prepararli (molto facilmente).

Come mai a Roma di giovedì si mangiano gli gnocchi?

Sarà per la vicinanza alla sede papale, sta di fatto che a Roma le prescrizioni alimentari legate alla religione si sono sempre prese seriamente. Dunque il venerdì, giorno ‘di magro’, si optava soprattutto per pesce e legumi, che solitamente diventavano baccalà e ceci. Per mantenersi bene in forze, il giorno prima e quello dopo si preferivano dunque portate ricche e sostanziose.

Mentre il sabato, specie nei quartieri di Trastevere e Testaccio prossimi al mattatoio, si cucinava la trippa che gli operai ricevevano insieme al salario, di giovedì era la volta degli gnocchi. A base di patate e farina, oppure, nella versione ‘alla romana’, con semolino, formaggio e burro, erano un piatto super economico ma infine gustoso. Un elemento tipico, questo, di buona parte della cucina romana tradizionale.

La ricetta degli gnocchi alla romana di nonna Lulù

A spiegare in cosa consistono precisamente gli gnocchi alla romana provvede nonna Lulù, una professionista dei classici che mostra come farli sul canale YouTube Piatto. Non servono patate, ma del latte da far scaldare bene in pentola. Ci si aggiunge burro, sale e noce moscata. Poi il semolino, facendo cuocere il tutto girando costantemente finché non prende una consistenza ben densa. Fuori fuoco poi anche tuorli d’uova, incorporati uno alla volta, e per finire del Parmigiano grattugiato.

Il composto si stende su carta da forno in uno strato uniforme di 1 cm, si fa freddare qualche minuto in frigo, e poi si coppa a dischi di circa 5 cm. Gli stessi che vanno disposti in teglia leggermente sovrapposti, poi conditi con burro fuso, salvia, e ancora una spolverizzata di formaggio. Il passaggio in forno di qualche minuto serve per gratinarli e ottenere la crosticina che li rende così diversi dai ‘soliti’ gnocchi.