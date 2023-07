Palazzo storico di Roma riapre dopo 20 anni con un ristorante nella corte

Si potrebbe pensare che a Roma, in questi giorni di caldo eccezionale alle porte di agosto, il calendario delle aperture interessanti sia destinato a rallentare. E invece proprio no. Ve ne abbiamo dato conto diverse volte, raccontando l’inaugurazione di gelaterie, ristoranti, gastronomie e hotel con grandi tavole sul punto di schiudere le porte. Attività molto diverse tra loro, certo, ma con un comune denominatore: hanno scelto il pieno centro storico per intercettare un flusso di visitatori in costante crescita e convincere — ci si augura — anche i romani a tornare a vivere davvero queste zone iper centrali e destinate al turismo o alla politica. Il 19 luglio 2023 è arrivato anche il terzo locale di Ginger, gruppo di ristoranti di cucina salutare e sostenibile, che oltre ad allargare la proposta con un paio di novità ha anche il merito di restituire uno spazio chiuso da vent’anni: la “Corte Laica” di Palazzo Raggi, edifico settecentesco affacciato tra Via del Corso e Piazza San Silvestro (dove dovrebbero partire i cantieri dell’hotel Fours Seasons tra l’altro).

Ginger, un ristorante salutare e sostenibile

Le due precedenti sedi di Ginger (sottotitolo: Sapori e Salute) non godono di location meno prestigiose. Nel 2017 la famiglia Asara ha aperto la prima in Via Borgognona, a un passo da Piazza di Spagna, per aggiungere due anni dopo quella di Piazza Sant’Eustachio, nei pressi del Pantheon.

Dall’azienda agricola di proprietà nell’avellinese, Le Mesciare, arrivano alcune delle materie prime e dei vini lavorati in cucina e serviti a tavola. Gli chef Carlo Ruta e Sharon Landersz li traducono in menu all’80% vegetali, completati da scelte crudiste e sempre bilanciate nei nutrienti. La formula copre tutta la giornata, dalla colazione al dopocena, con i fornitori attenti alla sostenibilità e una prevalenza di prodotti biologici.

Palazzo Raggi, la nuova sede di Ginger Corte Laica

È stata la famiglia genovese Raggi, trasferirai a Roma, a edificare nel XVIII secolo il complesso monumentale che copre l’intero isolato tra Via del Corso, Via della Vite, Via del Gambero e Via delle Convertite. Le botteghe al piano terra vennero assegnate fino agli anni ’20 del ‘900 a botteghe artigiane, e il palazzo ha ospitato fino al 2001 uffici, archivi e il centro elettronico della Camera dei Deputati.

Di recente i piani superiori sono stati oggetto di un restauro totale a opera di una società immobiliare che ne ricaverà appartamenti di pregio, mentre la corte al piano terra — di oltre 600 metri quadri — è diventata la nuova casa del ristorante. “L’abbiamo chiamata Corte Laica perché così risultava su alcuni vecchi documenti”, spiegano da Ginger, “Non sappiamo bene il motivo, ma sospettiamo fosse per distinguersi dalle strutture conventuali che c’erano intorno. Il convento delle Convertite, quello annesso alla chiesa di San Silvestro… Questo invece è sempre rimasto privato”. Coperto un paio di decenni fa, ma oggi rischiarato da lucernai e interamente ristrutturato, lo spazio è stato individuato insieme alle società di investimenti retail Edares e Miel Capital.

Il menu e i prezzi di Ginger Corte Laica

In cucina, anche in questa sede, c’è l’executive chef Landersz, che per il soft-opening che durerà tutta l’estate (prima di entrare a regime a settembre) si occupa di pranzo, aperitivo e cena, senza tradire lo stile Ginger. Tra gli antipasti, ad esempio, ci sono hummus alla rapa rossa (13€), uovo poché con farinata di farro (13€) e tartare di cernia (16€).

Classici romani tra i primi (rigatoni all’amatriciana, 15€), ma anche poke di tonno (18€) e bowl con manioca al vapore, quinoa, tartufo e cipollotti sott’aceto (18€). Poi una bella carta di burger, a base di manzo, polpo, o varianti vegane (17-21€), come anche proposte alla griglia.

Di pomeriggio la merenda è a base di taglieri di salumi e formaggi, insalate, macedonie miste e centrifugati e infine, di sera, due belle novità: la pizza (e i fritti) e il cocktail bar, affidati rispettivamente al pizzaiolo Ciro De Vincenzo e al mixologist Luca Dante.