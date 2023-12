Come preannunciato in anteprima da Cibotoday, lunedì 4 dicembre 2023, ha aperto a Roma Gabrini, e siamo andati subito a vedere com’è. Il locale è decisamente piacevole e funzionale. Segue fedelmente quanto si intuiva già dal cantiere che rimetteva mano, dopo anni di chiusura, alla sede dello storico Franchi, la gastronomia di Roma in Via Cola di Rienzo a Prati, oggi nelle mani della famiglia Castroni.

Il girarrosto, il pane e la pizza

Le pareti sono decorate con maioliche di un caldo marrone, e il soffitto a quadrati di legno elargisce una morbida luce diffusa. La forma storica ad L non è stata snaturata: fendendo la folla accorsa a vedere la novità che ha fatto velocemente il giro della città, si può apprezzare l’angolo col banco pizza a taglio e supplì, il girapolli dalla luccicante cremagliera, alle spalle. Segue il banco pane, piccolo ma curato, con la selezione di alcuni panifici di qualità di Roma, come il vicino eccellente Panificio Marè a Viale Angelico con il pane di Daniele Marè. C’è poi il primo tratto del bancone, dedicato ai formaggi ed alla salumeria. Già presente un bell’assortimento di latticini e qualche grande classico fuori corso come la galantina di pollo.

I supplì e la cucina del nuovo chef, Marco Moroni

Alla curva di metà locale c’è il regno dei supplì: abbiamo provato subito il pomodoro e quello al ragù. Una panatura d’epoca, ruvida e croccante, che ricorda molto quella del precedente Franchi dei bei tempi. Ottimo quello al ragù, deciso e non ruffiano. Il pomodoro è più educato, ed è destinato sicuramente a chi è più delicato o non ama la carne. Con i supplì sono in esposizione anche le teglie di lasagna, e poi, continuando sul bancone, i piatti pronti, come l’insalata russa, il roast beef, le verdure e l’insalata di mare. La proposta gastronomica è curata dallo chef Marco Moroni, prima da Bistrot Bio, poi in cucina da Latta ad Ostiense.

Il bere, le mensole e la grande affluenza nel nuovo Gabrini

Si chiude il locale con una parete destinata al bere, con enoteca e succhi vari, nonché un banco da birra con spillatori a parete e una selezione di birre diverse, ottimo per accompagnare un pasto veloce. Per chi è più di fretta o viene qui per l’asporto, non manca una proposta di artigianali in lattina. Alla vetrina, c’è una mensola per appoggiarsi, come da tradizione del locale. Non sappiamo se verranno poi inseriti tavoli o delle sedute: oggi, in onestà, la folla non lo avrebbe permesso (ma forse non è neanche richiesto, specie a ora di pranzo). Servizio celere e premuroso del nutrito staff dietro al bancone, elegantemente vestito con una bella gabbanella con i colori ed il logo del locale. Insomma, le premesse ci sono tutte, e sono ottime: sicuramente, una portaerei del genere necessiterà di qualche giorno di rodaggio.