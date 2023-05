Tutto quello che si è bevuto al Roma Bar Show 2023 in un video

Forse qualcuno aveva ipotizzato che, dopo il Covid, il mondo del bar sarebbe stato se non morto perlomeno moribondo. Ma ci sono segnali che indicano esattamente il contrario: da una parte le numerose aperture tra Roma (come Nite Kong di Patrick Pistolesi e il nuovo Bar Room del Jerry Thomas che è stato presentato in anteprima proprio in questi giorni) e Milano, dall’altra anche un evento importante come il Roma Bar Show che si sta imponendo come la manifestazione di maggior rilievo in Italia per quanto riguarda la mixology.

I numeri dell’edizione appena conclusa, che si è svolta lunedì 29 maggio e martedì 30 maggio a Roma, presso Il Palazzo dei Congressi nel quartiere Eur sono molto interessanti. Parlano di oltre 14.000 ingressi, 220 aziende partecipanti, 100 ospiti internazionali, oltre 2.000 brand, oltre 200 giornalisti accreditati provenienti da tutto il mondo, 20 appuntamenti tasting room, 6 seminari formativi stando ai numeri forniti dall’organizzazione (nel 2019, per la prima edizione, gli ingressi furono 9.000, nel 2022 12.000). Il format, ideato nel 2019 da Andrea Fofi, Fabio Bacchi, Giuseppe Gallo e The Jerry Thomas Project (Alessandro Procoli, Antonio Parlapiano, Leonardo Leuci, Roberto Artusio), è cresciuto tantissimo nel giro di pochi anni, segno di un settore che ha bisogno di una forte rappresentanza e di momenti d’incontro.

“Il Roma Bar Show ha saputo riunire per primo l’intera Industry rendendo I’Italia protagonista al pari dei già consolidati eventi internazionali di settore, con numerosi eventi e ospiti provenienti da tutto il mondo” ha commentato Anfrea Fofi, co-fondatore del progetto “E tutto questo è stato fatto in appena tre edizioni, puntiamo in alto, lavoriamo in grande perché si possa presto parlare di una vera e propria comunità che avvicini il settore all’appassionato. Ed è per questo che continueremo a migliorarci con l’obiettivo di soddisfare sempre di più le esigenze delle aziende e del pubblico”. La prossima edizione? Prevista per maggio 2024.