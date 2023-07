Il pizzaiolo che si inventò il concetto di pizza gourmet sta aprendo a Roma

La notizia circola da un po’ e ora è ufficiale: il maestro della pizza Enzo Coccia aprirà nella Capitale. Artigiano alla vecchia maniera, interprete magistrale della lievitazione che ha fatto scuola e continua a farla, a partire da Napoli la sua città d’origine. Il suo nuovo locale si chiamerà Vico Pizza e Vino in collaborazione con la famiglia De Angelis nota nel mondo dell’hotellerie. Ancora non sono stati comunicati data di apertura né luogo esatto in cui Enzo Coccia porterà il suo lavoro a Roma, che andrà a sommarsi a quello dei numerosi pizzaioli di origine napoletana che si possono trovare in città. Ricordiamo chi è Enzo Coccia, ambasciatore della pizza nel mondo.

Enzo Coccia: vita e traguardi del maestro della pizza napoletana

Coccia proviene da una famiglia di ristoratori che gestivano una trattoria nel centro storico di Napoli, Trattoria La Fortuna, crescendo quindi tra impasti, ricette e cucina. Un corredo genetico che si porta dietro, unico di 10 fratelli ha raccogliere l’eredità di famiglia, che fa propria e che evolve virando verso il mondo della pizzeria. Studia, si perfeziona, sperimenta con coraggio, tanto da diventare uno dei nomi più importanti per il panorama italiano e non solo. Curiosità: Coccia sembra essere anche il pizzaiolo preferito della moglie del Presidente degli Stati Uniti Jil Biden, che ha ordinato ben 19 pizze durante una sua visita a Napoli a inizio anno.

Una vita completamente dedicata alla pizza. Nel 1992 apre in via Caravaggio 53, La Notizia la sua prima pizzeria per poi fare il bis pochi civici più avanti al numero 94, con una nuova sfida. Una pizzeria gourmet in un locale più moderno e più ampio tutto dedicato a nuove sperimentazioni e abbinamenti. Insomma trent’anni fa Enzo Coccia fu il primo maestro degl impasti a puntare su prodotti di qualità, non convenzionali, scelti e selezionati.

Maestro e ambasciatore della cultura napoletana della pizza nel mondo, negli anni si è battuto nel processo di certificazione della “regina” napoletana come Specialità Tradizionale Garantita, riconosciuta dall’Unione Europea nel 2009. Oltre a essere fondatore dell’Associazione Pizzaiuoli Italiani, fonda poi una società di consulenza e formazione, Pizza Consulting, per insegnare alle future generazioni l’arte di fare la pizza. Altro traguardo che gli rende onore, il riconoscimento dell“Arte dei Pizzaiuoli Napoletani” come patrimonio Unesco nel 2017 di cui lui stesso si è battuto fin dall’inizio.

La scia dei pizzaioli napoletani a Roma

Non certo una novità invece la colonizzazione dei pizzaioli napoletani nella capitale. Ricordiamo la recente apertura di Giuseppe Vesi, in via Flaminia 479, il pizzaiolo che vuole sperimentare tanto da proporre nel format “Vulcano, con la pizza di Giuseppe Vesi” una pizza napoletana su una base più croccante, alla maniera romana. Una vera e propria invasione di pizza che risponde ai nomi di Diego Vitagliano in Via Flaminia, Ciro Salvo con la sua pizzeria 50 Kalò, imprenditori come Gino Sorbillo e Michele Condurro di Da Michele, Angelo Pezzella in via Appia Nuova, Ivano Veccia e La Masardona di Cristiano Piccirillo. Ognuno con il proprio stile di pizza, tutti nel segno di una qualità che è figlia di innovazione, studio e ricerca anche nella pizza.