Parliamo di Vintro, un’insegna che non è nuova ai romani e che, da diversi anni, ha conquistato una consistente fetta di pubblico con pancake, waffle, smoothies e american breakfast e brunch in generale. La stessa insegna, ora, punta a celebrare l’italianità, lo fa con un progetto nuovo, il cui nome è “Vintro Cantina Pinsa & Co” e che si trova sempre in viale Jonio, 3 numeri civici dopo Vintro Bar & Bites.

Perché un american bar dovrebbe cambiare rotta e aprire un wine bar all’italiana? Perché, dopo essere diventata punto di riferimento a Roma, per colazioni e brunch in stile Usa, la stessa insegna dovrebbe sentire il bisogno di aprire un ristorante tradizionale? A noi di CiboToday la questione ha piuttosto incuriosito e siamo andati a cercare colui che a questo dubbio avrebbe potuto dare risposta: Luca Masala, proprietario, ma anche chef e strategy manager di Vintro.

“Il nostro obiettivo è quello di incontrare le esigenze e i gusti di un altro target, che ama la cucina italiana e il vino buono. Per questo, insieme ai miei soci, ci siamo buttati in questa nuova avventura che vuole mettere in primo piano le tradizioni italiane” ci dice lui. Non c’è paura che questa scelta “diversa” possa destabilizzare chi, finora, ha amato Vintro per le sue proposte Usa. Masala è proprietario e socio di Vintro insieme a Marzia Margheriti, Flavio Zianna e Valentina Manuelli. Nel nuovo locale – che è il terzo a Roma, in viale Jonio 320 – sono entrati in società anche Kinga Chmiel, Simone Barranca e Annarita d’Elia, già direttori presso il Vintro Bar & Bites e il Vintro Pancake e Waffle House.

Vintro Cantina Pinsa & Co, cucina italiana in versione “small”

L’idea di aprire Vintro Cantina Pinsa & Co nasce nell’aprile 2022. Un ambiente di circa 70 metri quadrati di sala, con uno spazio esterno poco più grande, che abbandona le ispirazioni industriali e abbraccia uno stile che ricorda la Costiera Amalfitana, ma anche i bistrot parigini. Fiori alle pareti, tavolini in marmo bianco, sedie alla francese e piatti in ceramica fatti realizzare su disegno esclusivo e brandizzato da una manifattura di Deruta, in provincia di Perugia, caratterizzano l’arredamento.

Vintro Cantina Pinsa & Co si propone come un wine bar con cucina, che porta in tavola la tradizione italiana in versione tapas. “Abbiamo scelto di mantenere la formula dei bites, dei cicchetti, che ci contraddistingue negli altri locali, ma di riproporla in versione italiana, come se tutto fosse un antipasto, per creare condivisione e divertimento”. Così fra gli antipasti spiccano la Lasagnetta alla bolognese fritta (5€), la Parmigiana di melanzane estiva (4€) e le Montanare proposte in sei golose varianti (tra i 2,50 e i 3€). Nel reparto mare ci sono le Ostriche fin de claire (3€ al pezzo), i Gamberi rossi (3,50€ al pezzo) e e rosa di Sicilia (1€ al pezzo), la Tartare di tonno e bottarga, i Cannolini siciliani con gambero rosso di Sicilia crudo e stracciatella (5,80€ due pezzi) e le Mazzancolle alla Catalana (14€). Lato terra troviamo: Carpaccio di carne salada (10 €), servito con misticanza, pomodorini confit, Parmigiano reggiano e citronette e la Tartare di manzo alla francese con olive taggiasche, cipolla, frutto del cappero, acciughe, prezzemolo, senape, brandy rosso di quaglia, salsa worcester, tabasco e citronette (15€).

Le pinse di Vintro, i dolci e i prezzi

Nel nuovo Vintro, un intero capitolo del menu è dedicato alle pinse, dalla semplice bianca con sale e rosmarino, per accompagnare magari una selezione di salumi e formaggi, a quelle in cui il condimento diventa protagonista, come la Crostino con besciamella, crema di patate al forno, prosciutto cotto arrostito alle erbe e prezzemolo, oppure la Mortazza con mozzarella, mortadella, stracciatella e crema di pistacchi. Il costo delle pinse va dai 5€ della più semplice ai 18€ della più elaborata (l’Iberica, con mozzarella, friarielli, stracciatella, jamon iberico). E non manca una selezione di dolci (tra i 4 e gli 8€). A completare il menu ci pensano le circa 200 referenze della cantina, anche queste omaggio all’italianità, e poi i cocktail, sia classici che signature (tra i 10 e i 15€), pensati per la formula happy hour dalle 18 alle 20:30. Ultima informazione importante: il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 di notte: “Fino all’1 e 45” specifica Masala “si potranno mangiare tutti i piatti presenti nel menu”.