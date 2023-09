Un nuovo posto a Roma vuole rilanciare il mito della rosticceria italiana

Piccolo, compatto e in un quartiere ancora genuinamente romano: questo l’identikit di Ruspantino, locale aperto quest’anno nella zona di Centocelle-Tor de’ Schiavi a Roma. A crearlo è Davide Di Leo, romano doc ma con esperienze a Milano. E se le rosticcerie e le tavole calde di qualità stanno sempre più sparendo dalle circolazione, ancora qualcuno ci prova a portare sulla piazza la formula della ristorazione veloce, a prezzi accessibili, democratici ma ragionati.

È una nuova era per le rosticcerie?

“Ruspantino nasce da una passione personale per il mondo della cucina e dal desiderio di creare nella mia città natale, Roma, una realtà al passo con i tempi ed in linea con città come Milano dove ho vissuto per diversi anni” ha spiegato Di Leo “L’obiettivo è riportare in vita il concetto di rosticceria con una chiave moderna, unendo la qualità delle materie prime e dei prodotti a quella del servizio. È un progetto pilota con l’ambizione di innovarsi ed espandersi, ma anche una dimostrazione del forte legame con il territorio e le tradizioni di casa”.

Pollo e piatti da asporto

Il nome non a caso è una crasi tra “ruspante” e “Rugantino”, noto personaggio del sottobosco antropologico romano, per un locale pensato soprattutto per asporto e delivery, con la presenza sulle maggiori piattaforme di questo mercato. Ma qualche sgabello interno non impedirà agli avventori di mangiare sul posto. Prodotto di punta? Il pollo, in particolare quello “ruspantino”, cotto al girarrosto a bassa temperatura dopo essere stato speziato a mano. Viene venduto con salse e contorni. Tra girarrosto, fritti e piatti della nonna, la romanità incontra anche il resto del mondo: per esempio c’è la salsa greca tzatziki, oppure il pollo al curry o il riso basmati tra i contorni.

Il menu di Ruspantino: anche in delivery

Il pollo si cucina anche alla griglia, o semplicemente il coscio, in alette piccanti o in nuggets. Insieme a questo ingrediente principe ci sono la cotoletta con le patate fritte, la parmigiana di melanzane, la lasagna al ragù, le polpette al sugo o in bianco, le patate in tre varianti diverse, le verdure di contorno e altri piatti della gastronomia più stagionali. Senza dimenticare supplì in diverse ricette, olive ascolane e crocchette. I prodotti non sono congelati ma cotti e cucinati nel retrostante laboratorio a vista. Si possono acquistare anche delle combo con vari ingredienti: per esempio quella con mezzo pollo allo spiedo, bevanda e contorno viene 14,50€.