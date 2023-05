A Roma ha aperto Grani, Farine e Caffè. Storia della nuova bakery

È arrivato a febbraio 2023 Grani, Farine e caffè, aprendo la porta di un negozio chiuso da quasi 15 anni al quartiere Monteverde. Dietro l’ideazione e la ricerca del locale, cominciata a settembre 2022, c’è Giorgia Roscioli (classe ’86) che ha in portfolio una lunga serie di esperienze professionali nel campo della ristorazione, che vanno dalla miscelazione alla cucina, per arrivare infine alla pasticceria, in cui si specializza dai 27 anni ad oggi.

Chi è Giorgia Roscioli

Giorgia comincia piuttosto presto, lavorando nei locali come bartender durante gli studi universitari, entra in cucina Al Convivio di Angelo Troiani dopo aver fatto un corso di pasticceria. Al ristorante romano seguirà il bistrot e boulangerie francese Le Carré Français, poi Retrobottega con Alessandro Miocchi, Biblos a Fregene, prima e dopo altri locali, in mezzo anche Le Levain a Trastevere, che le consente di approfondire le sue competenze nel campo della pasticceria francese. “Da lì ho capito che era il momento di aprirmi qualcosa di mio, ma veramente mio. Lo spazio è piccolo ma ad incastro, mi ha supportato mia madre come architetta”. E prosegue: “Volevo un posto di quartiere, non voglio fare produzione per altri locali, anche perché non avrei gli spazi”.

Cosa si mangia da Grani, Farine e Caffè e Roma

Alla base dell’offerta che viene realizzata direttamente da Giorgia e dalla pasticciera Marta Catà interamente nel laboratorio a vista sia dalla strada che dall’interno del locale, ci sono impasti e frolle in tutte le forme, non solo di pasticceria francese ma anche italiana, come dimostrano i babà ripieni in piccole porzioni presenti sul banco che dà sull’esterno, a mo’ di vetrina, o la torta della nonna sempre mignon. “Ci piacciono cose semplici e classiche, senza troppi fronzoli, fatte con ingredienti buoni, come il latte dell’Aziende Agricola Faustini e le uova di Peppovo”. I mignon si possono ordinare anche in monoporzione e versione torta, poi ci sono biscotti da portare via, confetture, lievitati e frolle fatte con la frutta di stagione. Si aggiunge anche una piccola proposta salata con lievitati come il pan brioche o il cornetto ripieni di farciture di carne, pesce o vegetariane. Il prossimo obiettivo è proprio implementare questa proposta, aggiungendo anche i lievitati delle festività.

La colazione di Grani, Farine e Caffè

Il pezzo forte della giornata è sicuramente la colazione, con i cornetti all’italiana e i croissant francesi, anche da riempire sul momento (semplici 1,80€, farciti 2€), la sfoglia con le mele e la crema, la veneziana con la crema o un croissant con impasto al cacao e la stecca di cioccolato che è una via di mezzo tra croissant e pain au chocolat. Ad accompagnare i dolci c’è la caffetteria, gestita da Orania Parise. Nella proposta di caffè troviamo due blend, uno di facile beva e uno con un gusto leggermente più acido, e caffè monorigine in rotazione, sia per espresso (1,50€) che per caffè filtro e french press. Ma ci sono anche vini in lattina e le bevande fermentate di Latta al Gazometro.

Il locale ha due giorni di riposo, attaccati per scelta, il lunedì e il martedì, e chiude alle 18. “Questo non è un posto per aperitivi. Oltre tutto ci tengo alla possibilità che io e il personale lavoriamo serenamente, senza stress e con il giusto riposo” ci spiega Giorgia “Ci tengo a sottolinearlo perché ho visto cosa succede nella ristorazione quando le cose non vanno così”. In arrivo anche lo spazio esterno, per ampliare i tavoli alti con sgabelli che si trovano dentro la bakery e permettere a un maggior numero di clienti di godersi la colazione e altri momenti della giornata.