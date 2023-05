Roma: 9 indirizzi per fare la spesa al quartiere Tuscolano

Pasticceria-Panificio

Pasticceria Max Roma

I residenti considerano questa pasticceria un passaggio obbligato la domenica o in occasione di ricorrenze per comprare paste, pasticcini e torte. Dal nome del pasticciere che la abita, per tutti Max, il marchio ha due sedi nello stesso quartiere dove è possibile trovare biscotti, meringhe, e torte, come la Tiramisù, la Torta ai tre cioccolati, la Moretta con cioccolato, panna e crema pasticciera, la Sacher normale o al pistacchio, la Mimosa classica o all’arancia. La pasticceria è particolarmente attiva anche nella produzione di colombe e panettoni, presentati in diverse ricettazioni, come mela, noci e cannella, cioccolato e pera, rocher al pistacchio, ananas, frutti di bosco e zuppa inglese. Due le sedi: una in via Publio Valerio, l’altra in Via Lucio Papirio 99.