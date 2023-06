10 ristoranti per una gita fuoriporta da Roma

Pizzeria

Pizzeria Mater

Non di sole osterie vive l’uomo, per cui si va fuori anche per mangiare una buona pizza. È il caso dell’insegna di Fiano Romano guidata da Amelia Costantini, che porta in tavola una proposta ambiziosa con diverse lievitazioni e tipologie di impasto e cottura. Ci sono sia i fritti per partire che le pizze creative a base di pesce (salmone, spigola, polpo solo per citarne qualcuna, tra i 27 e i 29€), ma non manca nemmeno la margherita (15€) o la gricia con fiordilatte, pecorino romano, pepe di Sarawak e guanciale (17€). Curiosità: in menu c’è una carta degli oli da accompagnare alle pizze realizzate con lievito madre.