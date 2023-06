Pizzeria

180grammi

Jacopo Mercuro è uno dei talenti più scintillanti della pizza romana. Oggi 34enne, ha lasciato una carriera da avvocato per dedicarsi alla tonda. Anzi, inizialmente alla teglia, con l’apertura di una pizzeria al taglio nel 2015. Tre anni dopo è nato il suo primo vero locale di Centocelle, dove la pizza è quella sottile e croccante, ottenuta appunto da un panetto di 180 grammi. Mercuro la stende a mano (non al mattarello) e la propone classica (marinara a 7€, margherita a 8,50€, capricciosa a 11€) oppure in versioni all’altezza del suo “Rinascimento della pizza romana”. Sulle basi finiscono preparazioni gastronomiche che non temono confronti con la tavola di un ristorante, come quelle della Contrasti Vegetali, con cicoria ripassata, fondo di verdure all’harissa, gel di albicocca confit e polvere di limone bruciato (16€). Non dimenticate il supplì al telefono (3€) — che a detta di molti è il migliore della città — e i tranci di pizza in teglia come antipasto. Farciti come? Con pollo fritto alla coreana, per esempio (7€).