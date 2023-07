La pizzeria di Roma che fa pizze ispirate alle merendine e ai gelati confezionati

Pier Daniele Seu e sua moglie, Valeria Zuppardo, hanno da tempo costruito una realtà di riferimento per la pizza a Roma e in Italia. Parliamo di Seu Pizza Illuminati, il locale che è pizzeria con l’atmosfera di un ristorante dove Seu porta la sua creatività sulla pizza, con menu che cambiano diverse volte l’anno, pieni di ispirazioni a temi diversi, riferimenti a città e viaggi, proposte vegane e vegetariane, grandi classici e ricette della grande tradizione italiana. Tra i cavalli di battaglia, sicuramente gli assoluti: pizze che giocano con la lavorazione di un solo ingrediente in vari formati.

Così anche le pizze dolci meritano un discorso a parte: negli ultimi anni sono letteralmente esplose nei menu delle pizzerie, ma quelle di Seu si sono distinte per la capacità di giocare sulla caramellizzazione degli impasti con lo zucchero di canna. Oltre che per i condimenti: da anni infatti diversi menu si sono rincorsi giocando con gli ingredienti e le ricette di un patrimonio comune, quello delle merendine e dei gelati confezionati. Realizzati con preparazioni e ingredienti di pasticceria, partono dalla lavorazione della materia, per arrivare dritti alla rievocazione del gusto. Ecco quali sono.

Pizza Solero

Il gelato alla frutta sì, ma goloso, più di un semplice ghiacciolo diventa una pizza. È caramellata con zucchero di canna, condita poi con mango fresco, passion fruit, pesca fresca, gel di arancia, ricotta mantecata, cocco disidratato e menta.

Pizza Winner Taco

Negli anni del revival del winner taco, mentre lo vedevamo ritornare nei banchi gelato, eccolo anche in pizzeria. In questa versione di Seu è fatto con pizza caramellata, ricotta mantecata con mascarpone e vaniglia, croccante al cioccolato fondente e nocciole home made, caramello salato e zeste di limone.

Pizza Fior di Fragola

Altro tormentone delle estati italiane, il gelato con la combo di gusti più azzeccata di sempre: fragole e panna. Diventa una pizza con ricotta mantecata al lime, fragole in osmosi, purea di fragole, mandorle sabbiate e menta.

Pizza Snickers

Entriamo nel mondo delle merendine con una proposta golosissima. È lo snickers, che diventa pizza grazie al pralinato di nocciole, caramello salato, ganache di cioccolato al latte e crumble di arachidi.

Pizza Bounty

Altro giro, altra merendina (che è diventata poi anche gelato). L’abbinamento cocco e cioccolato si ripete con ricotta mantecata, cremoso al cioccolato e granella di cocco.

Pizza After Eight

Il famoso cioccolatino fondente alla menta diventa una pizza. Lo fa con crema al latte, ganache al cioccolato fondente, ricotta alla menta, crumble al cioccolato salato e menta fresca. Da assaggiare, una delle più particolari.

Pizza Cioccorì

Con il passare delle stagioni le prove si fanno più complesse. Per esempio con il cioccorì. Ecco quindi una pizza con cremoso al cioccolato bianco, cremoso al gianduia, chips di riso al cacao, riso soffiato e praline di cioccolato crispy.

Pizza Croccante

In omaggio al famoso gelato su stecco, è l’ultima arrivata nel menu estivo del 2023. Viene realizzata con crema alla vaniglia, namelaka al cacao, purea di amarene, crumble al cioccolato e nocciole, infine amarene.