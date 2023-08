Stabilimento Balneare

La Baia di Fregene

Ricordatevi di prenotare con largo, larghissimo anticipo per assicurarvi un tavolino alla trattoria di mare di Benny Gili, una delle insegne più amate in zona da sempre. Potrebbe capitarvi di pranzare a fianco di qualche chef “in borghese” nel suo giorno libero, il che è sempre ottimo indizio di qualità. Sono infatti molti i cuochi romani che vengono qui per un ottimo pasto a base di pescato del giorno e una bottiglia dall’ampia cantina della casa, completa di referenze da tutta Italia. In menù ci sono piatti ormai storici che fareste bene a ordinare, come la bruschetta con sarda affumicata e cipolle caramellate (8€), i gamberi rossi con stracciatella e crumble salato (12€) e la carbonara di mare (17€). Come si fa una carbonara così? Con uova, pesce spada affumicato, cozze sgusciate e pecorino. Quando i camerieri, alla fine, vi chiederanno se gradite il dessert, rispondete di sì e ordinate la crema catalana allo zenzero (8€). Dal 27 maggio 2023 La Baia ospita il progetto itinerante Soffio, in arrivo dall'Isola del Giglio: tapas, vini naturali, cocktail direttamente sulla spiaggia e tanta buona musica live.