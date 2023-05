Pizzeria

Pizzeria Sancho

La pizza al taglio è lo street food preferito dai romani, in città come anche al mare. Lo conferma la famiglia Di Lelio, al lavoro dal 1969 col nonno Emilio e oggi condotta dal signor Franco insieme ai figli Andrea ed Emiliano. Non fatevi spaventare dalla coda all’ingresso e aspettate pazientemente per assaggiare un trancio di bianca ripiena di porchetta in crosta di patate, o una semplicissima pizza rossa. A detta di molti, è una delle migliori in circolazione. Il suo segreto è un impasto che lievita circa 72 ore e che quindi resta leggero e digeribile nonostante la generosità di topping e farciture. Considerate che anche i fritti, da Sancho, hanno un’aura leggendaria: non solo supplì a base di riso o tonnarelli — allo scoglio, al ragù di pecora, alla carbonara, alle rigaje di pollo… — ma anche pancia di maiale speziata. Aperto dalle 9 alle 16 tranne la domenica (mentre il sabato arriva anche a sera), vale senz’altro il viaggio.