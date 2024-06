Vicino Roma grandi ristoratori abruzzesi aprono una trattoria e locanda di montagna

Lo chiamano ‘la montagna di Roma’ il Monte Livata, territorio di 3mila ettari dei Monti Simbruini a un’oretta dalla Capitale. Magnifiche faggete appeniniche, impianti di risalita per l’inverno o il trekking estivo, una ‘slittinovia’ e, di recente, un nuovo bike center. Forse perché la località non è più ‘in voga’ come anni fa — ci si mette anche la neve, che quasi non cade più — quello che mancava era una proposta ristorativa interessante. Che convincesse non solo gli appassionati di natura (e anche storia: lì vicino c’è il monastero medievale del Sacro Speco, da non perdere) ma anche chi è in cerca di una buona tavola, o di una pausa gastronomica tra una passeggiata e l’altra. Da qualche mese ci hanno pensato i Centofanti, famiglia abruzzese già punto di riferimento a Carsoli con il suo L’Angolo d’Abruzzo, che da qualche mese fa la spola di qua e di là dal confine regionale per riattivare Mamma Peppina. Una ‘trattoria di montagna’, con grande cucina e camere per l’accoglienza. Il progetto.

I Centofanti, una famiglia di ristoratori abruzzesi

Negli Anni Ottanta l’Abruzzo non era ancora la regione con l’offerta vitale, animata da grandi maestri e da una nuova generazione di bravi chef (ma anche panificatori, agricoltori e vignaioli) impegnati sul territorio che conosciamo oggi. Lanfranco Centofanti, però, nel 1986 ha cominciato a cambiare le cose, aprendo in provincia de L’Aquila il suo Angolo d’Abruzzo. Piatti semplici e di tradizione, però basati su grande materia prima e rotazioni stagionali. Cosa non scontata, in quel momento di menu tutti uguali e trattorie fatte con lo stampino.

Nel tempo si è affiancato il figlio Valerio, formatosi perito elettronico e con una grande passione per la musica — forse non avrebbe immaginato un futuro da cuoco, ma ha preso volentieri in mano la cucina — e la figlia Valentina. Lei si occupa dei vini e dell’accoglienza, raccontando agli ospiti la proposta di paste fresche fatte in casa, salumi artigianali (come il salame ideato da Lanfranco, a base di maiale nero e trebbiano d’Abruzzo), carni alla brace e ricette ‘storiche’. Come la pecora agliu’ cutturu’, uno stracotto con erbe di montagna, “che abbiamo voluto portate anche a Livata”, racconta Valerio a proposito del nuovo Mamma Peppina.

Il progetto Mamma Peppina: accoglienza e cucina di montagna sul Monte Livata

“Lo scorso inverno la neve non c’è quasi stata, ed è stato un inizio un po’ difficile”, dice Centofanti a proposito del percorso iniziato l’estate del 2023. Una pensione e locanda che già esisteva da tempo, ma che la famiglia ha ristrutturato e riaperto, partendo dalle camere per l’accoglienza, ribattezzate ‘Bed100s’.

“Dallo scorso ottobre siamo partiti anche con il ristorante, che deve rimanere un’ottima trattoria di montagna”, con possibilità quindi di pranzi e cene a più portate, ma anche panini ben fatti, da portare via e mangiare sul prato. Per ora si apre nel fine settimana, “ma speriamo che la stagione parta, di trovare del personale, e quindi lavorare ogni giorno”. Valerio e il suo team fanno avanti-indietro con Carsoli, e da Mamma Peppina propongono alcuni dei loro classici, insieme a qualche novità.

Cosa si mangia e quanto si spende da Mamma Peppina

“Anche qui lavoriamo con gli ingredienti del territorio”, precisa Centofanti, mentre i vini sono soprattutto abruzzesi, già parte della grande cantina de L’Angolo d’Abruzzo. Si può partire con taglieri di salumi e formaggi ben selezionati e fritti, come la mozzarella in carrozza. Poi proseguire con fettuccine, pasta e fagioli e ravioli, oppure primi più insoliti. “Ad esempio ‘le polentine’, come le chiamo io. Una pasta fatta a base di polenta, poi impastata con farina di grano duro. Otteniamo una sorta di bucatino che d’inverno condiamo con il sugo di spuntature, oppure all’amatriciana”.

Alcuni piatti di Mamma Peppina Le fettuccine fatte in casa di Mamma Peppina Le polpette al sugo di Mamma Peppina Tagliolini agli orapi con guanciale croccante di Mamma Peppina Un primo di Mamma Peppina

Non mancano gli arrosticini — “a Carsoli non sono in menu, ma questo è il posto adatto” —, carni ai ferri e anche al tegame. “Facciamo anche qui il nostro stracotto di pecora, per cercare di unire un po’ le cucine. Poi ci sono quelli di guanciola di manzo o maiale, a seconda della disponibilità”. I prezzi? Per un pasto super completo, dall’antipasto al dessert, da Mamma Peppina si spendono intorno ai 40€. Per chi vuole fermarsi, ci sono poi anche le stanze, da un’ottantina di euro a notte.