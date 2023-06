Volitivo, polemico e ostinato, Giuseppe Vesi continua a sperimentare nella sua pizzeria omonima di Napoli. La sua ultima idea è il format che, spostando il locale dalla sede “storica” di Viale Michelangelo, ha inaugurato da qualche mese a Napoli in Via Luca Giordano, tra i punti di riferimento del rito partenopeo dell’aperitivo: la pizzeria è trasformata in locale metropolitano ed elegante.

Qui il bartender affianca il pizzaiolo, gli arredi non sono quelli delle classiche pizzerie, le luci diventano soffuse e accanto alle pizze in carta sono proposti dei finger-food realizzati con impasti insaporiti da curcuma, semi di papavero e tarallo napoletano, presentati in doppia cottura per creare una base soffice, alveolata e profumata, e arricchiti da topping intriganti. Giusto per fare qualche esempio: crema di formaggio e tarallo napoletano, ricotta e pistacchio, mozzarella e pomodoro secco stracciata pugliese e alici del Cantabrico.

Giuseppe Vesi apre a Roma

Ma la notizia è ancora un’altra perché il format chiamato “Vulcano, con la pizza di Giuseppe Vesi”, verrà presto lanciato a Roma, precisamente in via Flaminia 479, in zona Ponte Milvio. Dopo Diego Vitagliano, Ciro Salvo, Gino Sorbillo, Da Michele e La Masardona, continua la conquista delle pizzerie campane in terra romana (mentre è in corso anche l’invasione milanese). Il locale, di cui abbiamo potuto per ora visionare un render, è firmato dall’architetta romana Veronica Pierdominici, e sarà inaugurato il prossimo 22 giugno 2023. Si articola su due piani con ampia terrazza e vista sul Tevere. Segue il filo conduttore del tema del “Vulcano” sin dall’arredamento, con tocchi di rosso porpora e nero, fino alla carta dei cocktail che hanno i nomi di vulcani, tra cui non poteva mancare il “Vesuvio” con vodka, pomodorino campano Igp e Vermouth dry.

Il piano terra, con i suoi tre affacci su via Flaminia, sarà dedicato esclusivamente al cocktail bar, affidato al bartender Andrea Bernava. Vulcano con la pizza di Giuseppe Vesi avrà inoltre una sua cucina, curata dal romano Daniele Barca che desiderava tornare nella Capitale, dove vive la famiglia. “Proporremo una cucina gourmet con alcuni piatti rivisitati della tradizione romana e campana, come cacio e pepe, carbonara e pasta alla Nerano” anticipa infatti Giuseppe Vesi a CiboToday.

La pizza di Vulcano: napoletana ma con un’ispirazione romana

Per quanto riguarda le pizze, saranno in pieno stile Giuseppe Vesi: “Proporrò pizze della mia filosofia gourmet, con tecniche di cottura diverse, per ottenere una base più scrocchiarella e un cornicione più basso, come amano a Roma. Sarà una pizza alveolata e super croccante che, appunto, scrocchia sotto i denti. In menu, oltre alle mie pizze classiche come la Fantasia di colori e sapori, la Cosacca, la Nerano, la Tarallo napoletano, e la Sapori del sud, proporrò una pizza con pecorino di grotta di Amatrice, chips di guanciale, funghi porcini”. E pensando ancora più in grande, Vesi già fantastica su una nuova avventura: “Vorrei un locale mio per ogni grande città, anche all’estero” ci dice. E non è un sogno, ma un progetto che tra non molto lo vedrà in cerca di uno spazio anche a Venezia.