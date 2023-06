Un format chiaro, veloce e soprattutto accessibile a tutti: Fishing Club è un format di ristorante di cucina marinara che dichiara fin da subito i pilastri della sua missione. Non un fast food né un ristorante gourmet, ma un luogo semplice e genuino dove fermarsi in pausa pranzo o per una cena con amici e famiglia. Con una particolarità, infatti Fishing Club è il primo ristorante di pesce nel suo genere all’interno di un centro commerciale, ovvero il Maximo in Via Laurentina 68 a Roma. Una cucina espressa, per non perdere qualità, e che allo stesso tempo viene incontro al pubblico degli shopping center proponendo pasti agili e gustosi. Dal pranzo, cena e aperitivo, l’obiettivo è quello di replicare a breve la formula in giro per l’Italia, per divenire in un prossimo futuro la prima catena di ristoranti di mare nei centri commerciali.

Fishing Club a Roma: chi c’è dietro il format veloce di mare

L’idea? Portare la cucina di mare nei centri commerciali, luoghi dove solitamente ci si aspetta una proposta più incentrata sul fast food. Tutto nasce grazie ad un accordo del centro Maximo con una serie di società leader sul mercato nazionale ed europeo della pesca e della trasformazione di prodotti ittici, nonché della distribuzione e logistica. Capofila dell’iniziativa la società Easy Catering. Quindi punto forte è l’approvvigionamento sempre fresco e a un prezzo basso, che permette di mantenere un rapporto qualità prezzo favorevole per i clienti. Il pesce dalle reti delle loro barche viene direttamente distribuito a importatori, GDO, industrie alimentari, navi da crociera, grossisti e, da oggi, agli chef dei Fishing Club.

Fishing Club a Roma: cosa si mangia e quanto costa

Si inizia con gli aperitivi e si continua con una vastissima offerta dal menu, curato dagli chef della Accademia Italiana Chef di Roma. A pranzo tutti i primi escono a 9,90€ e comprendono tonnarelli alle vongole, risotto alla crema di scampi, gnocchi al pesce spada, capperi e pachino, oltre ai piatti della carta. Troverete i grandi classici del mare come fritture (dagli 8,90 agli 11,90€), antipasti e crudi (23€), fish burger (13,90€), lobster roll (14€), e secondi piatti come la grigliata mista (17,90€) i gamberi alla griglia (13,90€). A cena inoltre si possono scegliere tre menu degustazione da 18€ e uno da 35, con bevande a parte.

Fishing Club a Roma: i piatti Fishing Club a Roma, il burger Fishing Club a Roma, il poke Fishing Club a Roma, gli spaghetti allo scoglio

Il club del pesce non tralascia il momento dell’aperitivo: con formule combo vino o cocktail tra i 12 e i 15€. Troverete così piccoli piatti di mare da condividere, polpettine di pesce, bruschette del marinaio, hummus di ceci e gamberi, tataki di tonno, cartoccio di frittura di calamari e gamberi sgusciati. Fishing Club punta anche sulla proposta delivery a domicilio e take away e non dimentica i più piccoli con un menu dedicato. Lo troveremo presto anche altrove? E sarà davvero possibile ordinare pesce di qualità a prezzi così contenuti? Staremo a vedere.