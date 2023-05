Come si passa dal fare l’ingegnere allo chef creativo? Per il 43enne romano Stefano Intraligi il punto di svolta è stata una cena a La Pergola di Heinz Beck. Lì ha incontrato il cuoco tedesco, gli ha consegnato una copia del suo romanzo con ricette (spirito eclettico e amore per la gastronomia già non mancavano) e dopo sei mesi era a fare uno stage nella sua brigata. Di lì a poco ha aperto addirittura una scuola di cucina e, nel 2018, anche Etienne Bistrot. Della precisione e accuratezza scientifica del mestiere precedente c’è traccia nella tecnica al sostegno di preparazioni fantasiose che vogliono raccontare una storia. Come i titoli “eloquenti” dei menù degustazione: Il Paese delle Meraviglie e Sogni di Latta, entrambi da 10 portate per 100€. C’è il “pane di cristallo” con maionese vegana al cocco e germogli di ravanelli, che evoca la sensazione di mordere una tazzina (proprio come il Cappellaio Matto), e la rosa di rapa rossa marinata alla sambuca servita con cuffie per ascoltare un sottofondo musicale. C’è la rivisitazione dell’arrabbiata sotto forma di carta da gioco e l’entrée arcobaleno. Poi la gricia chiusa in palloncini di pasta alle pere e lime e la cassata composta “pennellando” le creme davanti al commensale. La fotogallery.

I piatti di Etienne Bistrot L'arrabbiata di Etienne Bistrot, ph. Giulio Di Gregorio Amouse bouche di Etienne Bistrot, ph. Giulio Di Gregorio Un primo di Etienne Bistrot, ph. Giulio Di Gregorio L'antipasto arcobaleno di Etienne Bistrot, ph. Giulio Di Gregorio Antipasto di Etienne Bistrot, ph. Giulio Di Gregorio Il benvenuto dello chef di Etienne Bistrot, ph. Giulio Di Gregorio L'entrée arcobaleno di Etienne Bistrot, ph. Giulio Di Gregorio La cassata scomposta di Etienne Bistrot, ph. Giulio Di Gregorio La rosa di rapa rossa di Etienne Bistrot, ph. Giulio Di Gregorio Pane cristallo di Etienne Bistrot, ph. Giulio Di Gregorio Primo piatto di Etienne Bistrot, ph. Giulio Di Gregorio La sala di Etienne Bistrot, ph. Giulio Di Gregorio