Mangiare nei mercati rionali di Roma: i migliori banchi al Mercato della Montagnola

Quali sono i migliori banchi dove mangiare al Mercato della Montagnola di Roma?

Dopo quelli di Testaccio e il Nomentano di Piazza Alessandria procede il nostro tour tra i mercati rionali della Capitale, per dimostrare che no, non ci si può soltanto fare la spesa. In questo caso abbiamo visitato lo storico mercato del quartiere a Sud della Capitale, dall’atmosfera piacevolmente popolare e sempre più animato anche dal punto di vista gastronomico. Se avete già provato la pizza a portafoglio dei Fratelli Nucilli (lì vicino, l’abbiamo raccontato) o se non è ancora ora di un aperitivo alla vineria naturale O’Wine, vi invitiamo a prendere in considerazione uno dei banchi di friggitoria, hamburger super farciti, arrosticini oppure piatti di mare. Ecco l’elenco dei migliori posti per mangiare al Mercato della Montagnola.

Chef in Box — Pizzeria e Friggitoria

Un box di mercato che ripropone il ‘mood’ delle fraschette, con piatti caserecci e una friggitoria sempre attiva. Ci sono le lasagne, le patate arrosto, tante verdure ripassate e un repertorio di supplì e crocchette. Poi la pizza bianca, spaccata e farcita con mortadella, porchetta o coppa di cinta senese. Si trova anche quella rossa, torte rustiche ripiene, e infine gli arrosticini, a 1€ l’uno. Volendo, le basi bianche per la pizza si possono portare a casa e condire a piacere.

Box 54

Ig: @chefinbox_roma

Chef in Box — Salumi e Formaggi

Proprio al banco adiacente c’è lo ‘spin-off’ di Chef in Box dedicato esclusivamente ai salumi e ai formaggi. La scelta è davvero ampia, con prodotti tipici di varie regioni d’Italia. Dal pecorino alle pere o con scorze di arancia candite a quello sardo al tartufo. Dal formaggio di fossa arenaria al fior di latte, i nodini affumicati di Andria, il primosale e la robiola di capra. Sono ugualmente ben rappresentati i salumi, tra bresaola artigianale, prosciutti, lonzini e salami nostrani di vario tipo. Tutti si possono chiedere accomodati in pagnotte, da mangiare su una delle panchine al centro del mercato.

Box 52

Ig: @chefinbox_roma

Fattoria Frisona

Lo consigliamo per merenda, o perché no per colazione, il punto vendita al Mercato della Montagnola della Fattoria Frisona. Una realtà d’eccellenza a Segni, sui Monti Lepini, dove la famiglia Colagiacomo conduce da decenni un’azienda con 80 ettari di terreno, 300 bovini di razza Frisona, per un totale di 3-4mila litri di buon latte al giorno. Li lavorano in modo artigianale e li mettono a disposizione qui, dove si può comperare il latte sfuso, la ricotta e le caciottine semi e più stagionate. Per uno spuntino veloce, anche sul posto, ci sono gli yogurt, bianchi oppure mischiati alla frutta, e d’estate il gelato. Per la spesa da portare a casa, invece, si trovano sughi, pasta fresca e selezioni di salumi.

Ig: @fattoria_la_frisona

AO Street Food Market Lab

Non poteva mancare, dentro al mercato, una proposta di street food di livello. AO (siamo pur sempre a Roma) è approdato alla Montagnola dopo aver cominciato con un food truck in giro per l’Italia, sopra un Ford Transit del ’76. Oggi il titolare Alessio e i suoi collaboratori cucinano anche in questo box, proponendo le Scottoncine — ovvero polpettine di Scottona sfilacciata, anche con cipolle crispy, con salsa alla carbonara, oppure dentro il panino — e fritti di vario tipo: alette di pollo, bocconcini di verdure e il fritto romano misto con supplì, mozzarella in carrozza, ‘gricette’ e pure la porchetta fritta. Il punto forte però sono gli hamburger, tutti dedicati agli imperatori romani. Il Nerone, ad esempio, ha manzo, salame piccante, pecorino romano e salsa spicy. Le patate si condiscono in tanti modi, tutti golosissimi, e c’è anche qualche opzione vegetariana. Aperto dal tardo pomeriggio, alle 18.00.

Box 50

Ig: @aomarketlab

Maresca

Oltre all’ampio banco per la spesa di pesce fresco, la famiglia di origini campane Maresca ha anche un box dedicato alla cucina, che è un vero e proprio ristorantino. Tutti i giorni a pranzo e cena — salvo la domenica — si può ordinare per l’asporto oppure accomodarsi a uno dei tavoli apparecchiati proprio accanto all’ingresso del mercato. Le proposte variano dalla frittura (di calamari e gamberi, alicette, moscardini e paranza) agli antipasti caldi di sauté di cozze e vongole. I primi sono semplici ma ben fatti: vermicelli con le vongole o le cozze, spaghettoni alla pescatora e risotto alla crema di scampi. Da assaggiare, volendo, anche un panino al volo. Come li fanno? Il loro Poseidone ha polpo abbinato a stracciatella, zucchine alla scapece e pomodori ciliegini secchi.

Box 46

Ig: @maresca_pescecucina