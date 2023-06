Il rito cinese del tè allarga le vedute a Roma e – con l’arrivo dell’estate - diventa merenda e aperitivo. Una formula curiosa che rispetta le tradizioni orientali, strizzando l’occhio alle abitudini romane. A proporla è Dao Chinese Bistrot, il ristorante dell’imprenditore Jianguo Shu a Piazza Bologna. Dopotutto, avete mai visto un romano sorseggiare tè caldo a luglio? Partendo dal desiderio di incontrare il consenso di cittadini e turisti in visita a Roma nel periodo estivo, Dao Bistrot ha pensato di spingersi ben oltre il pranzo e la cena e di rivisitare il rito del tè con una proposta che unisce Cina e Italia.

Il locale è già punto di riferimento nella Capitale per gli amanti della cucina cinese, prima ancora che nel bistrot di Piazza Bologna, nel ristorante di Viale Jonio. Con l’arrivo dell’estate, dal martedì al sabato, nel dehors di Dao Bistrot e nelle sue sale interne, è possibile dedicarsi una pausa rinfrescante assaporando specialità cinesi. D’altronde, la filosofia di Jianguo Shu, proprietario di Dao, dello chef Chen Shengying e della sommelier Hiromi Nakayama è proprio quella di immergere l’ospite nella cultura gastronomica cinese “dove ogni momento è un motivo di condivisione e di arricchimento”, l'orario conta poco.

Merenda con bubble tea e Dòngwù Bao

Dalle 15 alle 19 da Dao Bistrot, oltre agli infusi di fiori e bacche e a una selezione di tè (verde, gelsomino, nero, bianco e rosso), ci sono due novità: i clienti potranno ordinare i tè freddi alla frutta rossa, mango e ananas oppure optare per il bubble tea, la bevanda asiatica che ormai sta spopolando anche in Italia. Qui da Dao Bistrot è realizzata con tè nero, latte, perle di tapioca e sciroppo di zucchero nero.

È la sommelier Hiromi Nakayama a selezionare gli ingredienti per la realizzazione di tè e bevande. “Tutti i tè” come ha specificato a CiboToday “provengono dalla Cina e sono acquistati presso il negozio di alimentari Xin Shi, situato in Via Carlo Alberto, mentre le bacche e i fiori vengono da un supermercato cinese molto fornito in zona La Rustica, sempre a Roma”. Ai tè sono abbinati i Dòngwù Bao, dei di bao dolci e cotti al vapore che hanno la forma di animali simbolici (coniglio, maiale, etc) e che vengono proposti con ripieno di crema pasticciera, fagioli neri azuki, noci o sesamo nero. A questi si aggiungono dolci e bon bon di riso, gelato artigianale, mousse di mango e macedonia con mochi. La formula dolce e tè del pomeriggio comprende un dolce a scelta accompagnato da un tè cinese, un infuso, il Bubble tea o un tè alla frutta al costo di 8€.

L’aperitivo di Dao a Roma

Alle 17 scatta invece l’ora dell’aperitivo cinese da Dao Bistrot: protagonisti sono i drink dai sentori orientali, tra cui il Cina Gin Tonic con gin, acqua tonica, pepe di Sichuan, anice stellato e limone disidratato, il Cina Blu con liquore di litchi, blue curaçao e succo di Pompelmo, il Prugna Cocktail con liquore di prugna e karkadè. Viene rivisitato anche il Negroni, che accentua il suo sapore grazie all’aggiunta della grappa cinese. I cocktail possono essere abbinati a tutti i baozi e jiaozi presenti in carta, dove troviamo lo Xiao Long Bao (raviolo ripieno di maiale, verza, erba cipollina), lo Shao Mai (raviolo alla carota ripieno di maiale e gamberi) e lo Xia Jiao (raviolo di riso ripieno di gamberi, cipolline e bambù). Un drink a scelta con tre ravioli e nuvolette di drago ha il costo di 10€.