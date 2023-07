Dici Castelli Romani, dici un concentrato di borghi, cittadine e piccoli centri disseminati su un ampio raggio geografico ai piedi dei Colli Albani. La guida di quest’area, Visit Castelli Romani, di comuni ne conta ben 17: da Albano Laziale a Velletri, passando per i più noti Frascati e Genzano e arrivando a quelli un po’ più defilati come Lanuvio e Colonna. Un territorio multiforme dal punto di vista enogastronomico, fatto di vigneti e cantine, produttori e ristoranti. Negli ultimi anni produzioni che sotto il profilo alimentare o enologico non venivano considerate particolarmente pregiate, hanno dimostrato un potenziale enorme. E così la destinazione di trattorie alla buona, gite della domenica e fraschette senza pretese, si è trasformata in un territorio che è una vera e propria destinazione da tenere d’occhio.

Tra produttori di vino, fraschette che si sono evolute in osterie moderne, pasticcerie degne di una grande città e cocktail bar, ormai c’è moltissimo tra cui selezionare, sia per i residenti che per i romani, sempre legati al concetto di “fuga dalla città” che possono venire qui a trascorrere le serate estive, a sposarsi, a mangiare con gli amici, a fare l’aperitivo in un vigneto e perfino a pernottare in posti interessanti. Molti meriti di questa nuova ondata di qualità vanno attribuiti a una generazione di giovani e giovanissimi che ha puntato su questo territorio anche quando scommetterci sembrava un azzardo. Ecco una selezione di 25 indirizzi dove mangiare ai Castelli Romani tra osterie, ristoranti e cocktail bar.