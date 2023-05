Caffè Rinaldi: a Ciampino il nerd della torrefazione e i suoi caffè di qualità

Pacchetti di caffè, macchine per l’estrazione, filtri e tavolette di cioccolato: sono questi i primi oggetti che accolgono i clienti da Caffè Rinaldi a Ciampino cittadona a pochi km da Roma. Dietro il piccolo banco c’è Fabrizio Rinaldi (classe 1984), autentico appassionato della materia, che racconta per filo e per segno la nascita di questo interesse fin da quando era bambino “Spero che non suoni autocelebrativo” spiega “ma già quando avevo 4-5 anni salivo sul bancone del bar di famiglia per avere il mio latte macchiato. Alle medie compravo il caffè da una torrefazione per farmelo a casa dopo pranzo, mi aiutava a studiare. Avevo il sogno da sempre di aprirmi un posto mio per raccontare il caffè e far appassionare anche gli altri a questa bevanda”.

Caffè Rinaldi. Dalla pasticceria di famiglia alla torrefazione

Ad anticipare l’apertura di Caffè Rinaldi a Ciampino nel 2020, precisamente il 1 ottobre, da calendario giornata mondiale del caffè, c’è proprio il bar di famiglia, Rinaldi, aperto nel 1980 e qualche centinaio di metri dall’attuale caffetteria. Da qui arrivano i dolci del banco, ma in futuro l’intento di Rinaldi è quello di sviluppare una linea specifica che combini pasticceria e caffè specialty, un po’ come succede oggi con i maritozzi con la panna e il caffè di qualità o i bignè con crema e caffè che si possono trovare il sabato mattina

Fabrizio Rinaldi, il nerd del caffè

L’interesse per la tostatura dei chicchi diventa più concreto a partire dal 2010, quando Rinaldi tosta il caffè per il bar di famiglia con una piccola tostatrice, praticamente automatica. Nel frattempo, affina la sua formazione frequentando corsi, festival del caffè, conoscendo produttori e importatori, facendo il giro delle caffetterie. Nel 2020 l’apertura con una tostatrice professionale, ben visibile dietro al banco e praticamente sempre in funzione: permette ai clienti di comprare il caffè in grani e farlo tostare sul momento per casa.

Caffè e metodi di estrazione

La piazza è quella di Ciampino, una realtà non particolarmente familiare con il mondo dello specialty. Per avvicinare più persone al prodotto, quella che inizialmente era solo una torrefazione con vendita da scaffale si arricchisce di un banco di caffetteria, dove gustare il caffè preparato sul momento e raccontato dal suo appassionato selezionatore. Si può scegliere caffè espresso (o meglio, doppio espresso) e cappuccino, ma anche caffè filtro con diversi metodi di estrazione: v60, che va per la maggiore, aeropress, per chi cerca un caffè con maggiore corpo, chemex, per la bellezza della filtrazione, french press soprattutto per la cascara, una bevanda sempre più apprezzata negli ultimi anni ottenuta dall’infusione delle bucce esterne dei chicchi di caffè.

I caffè di Caffè Rinaldi

I caffè da acquistare sono scelti e raccontati da Rinaldi, che organizza periodicamente eventi per far conoscere i suoi prodotti e i paesi da cui provengono. Al banco vengono serviti esclusivamente caffè specialty (ovvero prodotti che riescono a raggiungere un determinato punteggio) per i filtri, mentre a scaffale si trovano anche due miscele più commerciali, una robusta e una arabica, per chi preferisce avvicinarsi al caffè in modo meno impegnativo, anche dal punto di vista economico. La tazzina di espresso parte da 1,30 euro, mentre il caffè nel pacchetto da 250 grammi si può acquistare a partire da 7 euro. Tutti i caffè sono venduti in grani e, su richiesta, macinati al momento. Per chi vuole ci sono anche gli strumenti del mestiere da acquistare: filtri, estrattori, macinini. Altrimenti rimane sempre il negozio online, uno strumento che Rinaldi ha usato anche prima dell’apertura per farsi conoscere presso i clienti, i bar e le caffetterie.

“Nasco come torrefattore, non come barista” ci tiene a specificare “il prossimo obiettivo è quello di far crescere la parte bar con delle nuove risorse per dedicarmi esclusivamente alla torrefazione e alla tostatura”. Intanto nel giro di pochi anni, oltretutto quelli della pandemia, il locale ha trovato un suo filone di vecchi e nuovi appassionati e si fa conoscere in un territorio tutto da conquistare.