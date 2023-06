A Roma arriva il Bulgari Hotel: ristoranti e per la prima volta il Caffè di Niko Romito

Nel 2025 arriverà anche sulla spiaggia di Miami, a Ranfushi nelle Maldive e nel 2026 a Los Angeles, ma il 2023 è decisamente l’anno di Roma. Finiscono infatti i lunghi lavori di ristrutturazione che hanno investito Piazza Augusto Imperatore nel Rione Campo Marzio dove gli edifici di stampo razionalista accoglieranno dal 9 giugno, giorno di apertura ufficiale, le camere, le suites, i servizi e i ristoranti del nuovo Bulgari Hotel Roma.

Bulgari Roma: l’hotel

La colossale struttura affaccia dal lato lungo sul Mausoleo di Augusto e da quello corto sull’Ara Pacis. Al suo interno, grazie all’intervento restaurativo dello studio di architettura italiano ACPV Antonio Citterio Patricia Viel i viaggiatori troveranno 114 stanze, per lo più suite, a partire da circa 2.000€ a notte (niente mezzi termini, l’AD di Bulgari Jean-Christophe Babin aveva dichiarato: “il nuovo hotel è un vero tempio dell’ospitalità di lusso”). Poi una SPA di 1000 metri quadrati, una palestra ultra tecnologica, una piscina, una reading room con testi dedicati alla storia della gioielleria e diversi bar e ristoranti, curati tutti dallo chef italiano Niko Romito, che dal 2017 ha firmato un accordo con Bulgari per la cura dei ristoranti delle strutture alberghiere.

Bulgari ritorna a Roma

Così dopo Milano, Tokyo, Dubai, Pechino, Shanghai e Parigi, la sfida gastronomica di Roma sarà sicuramente una delle più decisive. Intanto perché Bulgari è nata in effetti a Roma, nel 1884 dall’iniziativa dell’argentiere di origine greca Sotirio Bulgari. E proprio in Via Condotti la boutique Bulgari è stata meta di pellegrinaggio durante gli anni della Dolce Vita. Nel 2004 si verifica l’apertura del primo hotel della serie Bulgari Hotel & Resorts, quello di Milano, a cui fa seguito l’accordo con il gruppo LHMV (che gestisce, tra le altre cose, anche Belmond e Cheval Blanc) nel 2012 per la proprietà esclusiva del marchio e i suoi progetti di espansione.

Progetti che portano dritti a Roma, dove viene scelto per l’apertura del nuovo albergo l’edificio costruito tra il 1936 e il 1938 e inaugurato nel 1950 da Alcide De Gasperi, su progetto dell’architetto Vittorio Ballio Morpurgo. Nell’atrio di via della Frezza sono presenti gli affreschi di Antonio Barrera che replicano il Mausoleo di Augusto da diverse vedute, mentre la parete esterna a sud ospita un mosaico di 70 metri quadrati che porta la firma di Ferruccio Ferrazzi, con la rappresentazione della nascita di Roma. Insomma, un ambiente enorme, decisamente colossale, dall’architettura di forte stampo razionalista e con una vocazione a rappresentare, nella contemporaneità, la storia di Roma. “Ispirato ai fasti della Roma imperiale, il design del nuovo Bulgari Hotel si pone come punto di contatto tra passato e presente. Partendo da questo patrimonio unico, ogni singolo dettaglio esprime impeccabilmente l'eredità dell’Impero Romano, come un monumento all'eleganza contemporanea che esprime al tempo stesso una profonda romanità” dichiarano.

Il ristorante Niko Romito, Bulgari Dolci e Il Caffè

In questo contesto arrivano diversi spazi per bere e per mangiare. Prima di tutto il Ristorante Niko Romito, già presente nelle altre sedi del gruppo che abbiamo citato. Poi La Terrazza, che potrà sfruttare una delle viste più panoramiche di Roma. Segue il Bulgari Bar per la parte cocktail e, per la prima volta in Italia, Il Bulgari Dolci con cioccolateria e pasticceria che troverà spazio al piano terra, un format già presente in altre sedi Bulgari, dove si potranno assaggiare le preziose gemme di cioccolato Bulgari. Infine, una delle chicche, sarà la presenza del primo Caffè di Niko Romito per Bulgari: dimenticate il format di Spazio, anche se qualche prodotto, tipo la Bomba, è probabile che farà capolino tra i banchi del nuovo indirizzo, dedicato per lo più al casual dining. Ogni attività avrà un indirizzo di accesso diverso: il ristorante e il Bulgari Bar da Via di Ripetta, il Caffè da Piazza Augusto Imperatore e il Bulgari Dolci da Via della Frezza. Tutte le attività partiranno il 9 giugno 2023.