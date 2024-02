4 ristoranti romantici a Roma per San Valentino suggeriti da Alex Britti

Alex Britti, romano di Trastevere classe 1968, oltre a essere un cantautore e musicista è anche un grande appassionato di cucina. Lo ricordiamo soprattutto per i suoi successi, dagli Anni ’90 fino a oggi, ma non ci è nemmeno dispiaciuto in veste di cuoco amatoriale durante la sua partecipazione a Celebrity Masterchef Italia, spin-off del celebre talent show culinario. In questa occasione gli abbiamo chiesto quali sono i suoi ristoranti preferiti quando si tratta di scegliere un locale romantico: il risultato è questa guida da consultare quando si vuole scegliere un posto (anche) per San Valentino. Fermo restando che secondo Alex Britti “basta anche una spiaggia o una panchina sotto una pineta per stare bene insieme”.

Aroma – Palazzo Manfredi

“Questo ristorante stellato si trova sul tetto di Palazzo Manfredi, in pieno centro e si mangia benissimo. Lo consiglio oltre che per la cucina anche per la posizione esclusiva e molto suggestiva di fronte al Colosseo. Mangiare sopra le palestre dei gladiatori non succede ogni giorno”.

Via Labicana, 125 web

Da Pascucci al Porticciolo

“Se ci si vuole spostare un minimo dal centro di Roma consiglio Da Pascucci al Porticciolo vicino Fiumicino. Un posto molto elegante a cui si aggiunge un’ottima cucina di pesce. Ma la cosa fondamentale per me è la passeggiata che si può fare una volta terminata la cena, sul molo di Fiumicino. Una cosa molto romantica”.

Viale Traiano, 85 web

Sakana Sushi

“Siamo in zona Ostiense, in Via del Gazometro, e Sakana è veramente un bell’indirizzo se si cerca cucina fusion e sushi di qualità. Non è un ristorante d’atmosfera in senso stretto, elegante e magari a lume di candela, ma una trattoria orientale in legno dove però si sta benissimo. Lo consiglierei anche per una cena romantica perché ci sono dei tavolinetti in disparte, che ti danno privacy, ma in generale ci potresti andare anche con gli amici”.

Via del Gazometro, 54 web

La Gensola

“Uno dei pochi ristoranti di Trastevere dove c’è una bella atmosfera. Consiglio La Gensola perché mi sembra ancora un posto vero a dispetto della media dei locali di questa zona di Roma completamente turistificata. Si trova dietro il Cinema Reale, si passa dall’Isola Tiberina, e un tempo questo ristorante tradizionale era frequentato da personaggi dello spettacolo. Ora si trovano prevalentemente stranieri e da manager per pranzi d’affari. Di sera è più affascinante, posto perfetto per un primo appuntamento o per la serata del 14 febbraio”.

Piazza della Gensola, 15 web

