Tra i momenti di punta della Capitale, c’è sicuramente l’Estate Romana, ormai “marchio” riconosciuto nella testa di locals e turisti per partecipare a eventi, frequentare festival e strutture stagionali, dalle rive del Tevere al lungomare di Ostia. Il cibo, in queste occasioni, non manca mai, così anche cocktail, vino e birre, sebbene la proposta non sia necessariamente di qualità. Abbiamo dunque creato una guida per conoscere i luoghi gastronomici dell’estate romana, da accompagnare alla mappa dei ristoranti all’aperto, delle terrazze romane, dei chioschi e del lungomare.

Testaccio Estate

Partito il 1 giugno, il progetto di ristorazione, eventi, mercato e musica in zona Testaccio prende sede dentro l’enorme spazio della Città dell’Altra Economica dentro l’ex mattatoio. A gestire la proposta gastronomica, c’è il ristorante resident, il Collettivo Gastronomico di Testaccio guidato da Marco Morello. Si aggiungono nello spiazzale anche food truck targati Anvedi, ruspante osteria romana. Si arriva fino alla fine di settembre, l’ingresso è gratuito e si aggiungono anche i mercati di contadini e produttori nel fine settimana. Indirizzo: Largo Dino Frisullo.

Appio Estate

Sicurezza all’interno del Parco Egeria, con ampio parcheggio ad accogliere gli ospiti, il Parco Appio vive bene la sera con l’organizzazione di eventi e appuntamenti. La proposta ristorativa non è lasciata al caso: si mangia qui la pizza dell’Elementare e i fritti, mentre quest’anno sarà occasione anche per una serie di pop-up gastronomici da realtà romane. Oltre al cibo anche birre artigianali, cocktail e vini. Indirizzo: Via dell'Almone 105.

Bar India

Per il terzo anno, si rianima il bar del Teatro India nello spiazzale di fronte al teatro che fa parte del circuito dei Teatri di Roma. Dall’8 giugno si può venire qui a ingresso gratuito, per andare a teatro, ascoltare musica, partecipare ad eventi. C’è poi la proposta del Bar con cocktail, spritz e drink da aperitivo, con sfondo Gazometro. Si aggiunge poi la piccola carta delle proposte food, con pinse farcite, piatti da aperitivo e proposte di piatti principali a cavallo con la cucina orientale (per esempio è il caso di hummus e biryani). Indirizzo: Lungotevere Vittorio Gassman, 1.

River Bar

Sulle rive del Tevere c’è parecchio fermento quest’anno. Il nuovo esperimento si chiama River Bar e ha aperto in via di Santa Passera ben oltre Ponte Marconi. Con il Tevere negli occhi si può venire qui dall’orario aperitivo per eventi, drink e piatti. La cucina è piuttosto semplice, ma comprende anche pietanze cucinate (non solo piatti freddi e snacks), poi cocktail, vini e birre. Ci sono anche delle esposizioni artistiche negli spazi che accolgono il River Bar. Indirizzo: Via di Santa Passera 24.

Tiberis

Lo stabilimento balneare in prossimità di Ponte Marconi che affaccia direttamente sul fiume Tevere è stato affidato quest’anno da Roma Capitale a Food Service Srl, con la quale si è dichiarato di voler costruire un progetto all’insegna della sostenibilità e del riuso. Aperta dal mattino all’1 di notte, Tibersi è attrezzata con ombrelloni e lettini, servizio docce, campi da beach volley e ping pong, per favorire le attività all’aria aperta. L’apertura, annunciata per maggio 2023, è stata attualmente posticipata a giugno dello stesso anno. Indirizzo: Lungotevere Dante 1.

The Magick Bar

Riaperto il 26 maggio, il Magick Bar è ormai una certezza da anni sul Lungotevere Flaminio. Molto frequentato da un pubblico giovane che viene qui per serate ed eventi, è in realtà un ristorante a tutti gli effetti con una corposa proposta menu di piatti, cocktail e vini. Dai piatti di gastronomia, ai crudi di pesce, passando per riso arrosto, insalate e tataki di manzo. Apre alle 18 e chiude orientativamente verso le 2. Indirizzo: Lungotevere Guglielmo Oberdan, 2.

Lungo il Tevere

Da anni le rive del Tevere in corrispondenza dell’Isola Tiberina si animano di bancarelle, ristoranti, cinema, eventi e incontri, con una vera e propria direzione artistica, quella del Salotto Tevere. Si viene qui anche solo per passeggiare la sera da una riva all’altra, vedendo Roma dall’acqua. L’estate è già cominciata e sono state coinvolte alcune realtà food, tra marchi con altre sedi e attività che partono da zero, come The Fisherman con i suoi piatti di pesce, The Mexican Jungle con piatti tex-mex, Scalo Trastevere per burgers e cocktails, la pizza tonda di Mangia, Fever per drink e spettacoli e il bar per aperitivi e drink Timo.

Bazar Anima Segreta

Ancora non è stata ufficializzata l’apertura di questa nuova postazione estiva gestita dal gruppo Omnia (già alla guida di diverse attività di ristorazione come Carmen Bodega Mexicana, Carnesa e Amazonia). Si sa però che l’ispirazione viene direttamente dalla cultura marocchina e in particolare da Marrakech. Si troverà dentro Villa Borghese ed ospiterà dj-set e show serali. Per ora nessuna informazione sulla ristorazione presente.

Wood Natural Bar

Riaperto a giugno 2023, questo boschetto (in senso letterale) vicino a Via di Portonaccio accessibile da Via di Galla Placidia presidia uno spazio completamente all’aperto circondato da alberi. Nelle varie zone sono disposti tavolini e sedie ricavati da tronchi. Ideali anche per le tavolate, oltre a serate e musica, la proposta di cocktail e cibo è affidata a un solo chiosco da cui arrivano vini al calice, pinse farcite, piatti freddi (per lo più taglieri) panini e insalate. Indirizzo: Via Galla Placidia 184.

Solum Roma

Aperto a giugno 2023, questo nuovo presidio dell’estate romana si candida a diventare un luogo per serate estive a base di musica e dj-set. Si trova direttamente sull’Appia Antica al confine con il Parco della Caffarella. Dal punto di vista ristorativo, la proposta prevede cibo alla griglia e cocktail, ma non si escludono anche altri tipi di proposta. Indirizzo: Via Appia Antica 16.

Kuta

Altra apertura estiva (è partito il 19 giugno 2023) Kuta è un locale nella zona del Laghetto di Tor di Quinto con ampio spazio all’aperto. La proposta della mixology è curata da Blume, locale di Via di Tor di Quinto molto amato da un pubblico giovane. Ogni sera ci sono eventi, dj-set e piano bar. Via Fornaci di Tor di Quinto 10.