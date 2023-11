Il mondo della pasticceria è in arrivo nella Capitale con il Dolce Roma Fest,The World of Pastry la kermesse gastronomica alla sua prima edizione dal 25 al 26 novembre 2023 al Palazzo dei Congressi. L’evento aperto al pubblico che mette in primo piano l’arte dolciaria e le sue infinite declinazioni, con due giornate ricche di incontri che vedranno pastry chef di fama internazionale coinvolti in masterclass, show cooking, workshop. Prima del Natale Dolce Roma Festival diventa l’occasione per prendere ispirazione, confrontarsi, partecipare agli eventi e conoscere i maestri della pasticceria e i loro segreti.

Dolce Roma Fest: dal 25 al 26 novembre al palazzo dei Congressi

Un festival che punta i riflettori sui nuovi trend in circolazione senza dimenticare l’abc della pasticceria. Infatti Dolce Roma Festival è pensato per gli appassionati o semplici curiosi che vogliono approfondire diversi temi: cake design, pasticceria vegana, innovativa, macarons senza dimenticare la possibilità di degustare i prodotti degli espositori. Una miriade gli stand dove è possibile assaggiare gelati, panettoni, biscotti, torte e quanto di più variegato offre il mondo della pasticceria oggi. E viste le feste all’orizzonte sarà anche l’occasione per comprare gli stessi prodotti utilizzando i token ufficiali del festival, moneta di scambio durante i due giorni. Un mondo goloso fatto di zucchero dove grande spazio viene lasciato alla parte didattica, in maniera divertente e in prima persona.

Tante infatti le masterclass al Dolce Roma Festival con i nomi della grande pasticceria. Per chi vuole imparare le basi tra frolle e pan di Spagna da seguire il corso con Salvo Leanza, dal ’96 docente presso la scuola di cucina A Tavola con lo Chef, dove si occupa dei corsi professionali di pasticceria e gelateria. Con Sara Papa, autrice di diversi libri, sarà attivato il corso sul lievito madre, mentre sul tema panificazione in pasticceria da seguire la masterclass con i maestri di La DolceRoma, forno e pasticceria nel cuore del Ghetto di Roma. Tanto da scoprire anche su tematiche contemporanee: come colazioni fit e welness con Marika Ruggeri, oppure i dolci senza lattosio con il pastrychef Andrea Fiori. Oltre al cake design, che avrà un posto di primaria importanza in questa manifestazione con un focus particolare sul Natale, verranno attivati corsi sui più grandi dolci di sempre come la sacher, maritozzi, cremosi, bavaresi e pasticceria moderna.

Il contest di Dolce Roma Fest: per i professionisti e gli amatori

Due i contest del Dolce Roma Fest: uno dedicato ai professionisti e l’altro aperto a tutti coloro che intendono mettersi in gioco, divertendosi. Per la prima categoria la gara sarà su tre macro aree: miglior maritozzo classico e quaresimale, con il patrocinio della Regione Lazio, miglior panettone decorato con il tema Madre Terra, e la miglior torta moderna. Per i non professionisti invece: miglior torta al cioccolato amatoriale e miglior torta topper decorata. La quota d’iscrizione per i professionisti è di 50€ mentre per gli amatori 30€. I contest si svolgeranno il 25 novembre con consegna delle torte in mattinata e premiazione nel pomeriggio del giorno stesso.