Un aperitivo al tramonto con vista panoramica sul centro storico di Roma non può non far volare con la fantasia. E se ci si mette anche una drink list disegnata apposta per farci viaggiare indietro nel tempo, il gioco è fatto. Succede al Cielo, il Terrace Bar dell’Hotel de la Ville, struttura di gran lusso del gruppo Rocco Forte Hotels incastonata tra Via Sistina e Trinità dei Monti. Qui, da pochi giorni, la carta firmata dal bar manager Simone di Serio è tutto un “Ritorno agli anni ’80”, un sorso via l’altro. Chi li ha vissuti se li ricorda bene: sgargianti, vivaci, camaleontici, festaioli. Tutti aggettivi che non stanno male nemmeno cuciti su un cocktail. Affatto malinconico, il revival mette insieme 11 miscelati dai nomi più che evocativi: dal Crystal Ball, a base di pisco peruviano, lime, sciroppo al gelsomino, liquore al frutto della passione e soda, al Gargamel, che ricorda il blu puffo a partire da gin, rosolio al bergamotto, liquore alle arance blu dell’isola Curaçao, bitter al pompelmo e limone. Poi l’effervescente Paninari, con Campari, vermouth rosato, soda al karkadè e riduzione di spumante e il Fifteen Puzzles, un’interpretazione analcolica del classico spritz. E infine, vi piacevano le Morositas? Le ritroverete in una combinazione di vodka infusa alle more, sciroppo ai lamponi, lime, gocce di Pernod e ginger beer. Qualche “assaggio” nella fotogallery.