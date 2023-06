Sgangherati, abbandonati e degradati molti chioschi di Roma, di fatto, non lo sono più. Oggi diversi hanno ripreso vita sotto nuovo impulso, magari di giovani gestioni, che combinano il bere con il mangiare, gli eventi e la musica. E così il parco cittadino di queste attività, spesso stagionali (ma non per forza) poste all’interno di ville e giardini, non era così vivace da tempo, con diverse new entry (come Prato e Mito) e alcune certezze (come Tram Depot). Vi portiamo alla scoperta dei migliori chioschi di Roma.