Pizza e birra? Hamburger e fritti? In nessuno dei casi si tratta di abbinamenti rivoluzionari Quello che è particolare, a proposito della recente apertura di Primo nella Capitale, è aver combinato tutto questo in un locale che ha poco del quartiere universitario di San Lorenzo, dove si trova. E in effetti, questo grande loft che in 400 metri quadri vuole essere un gastropub di quelli ‘contemporanei’, forse, farebbe meno specie a Londra o New York. Una notizia interessante, insomma, per chi ha in programma di passare l’estate a Roma; ecco di che si tratta.

Gli ideatori del progetto Primo

Ad aprire il 7 giugno 2024 Primo sono stati sette giovani soci, con a capofila Luca Moretti ed Elisa Morbiato, entrambi con esperienze pregresse. Il primo è stato tra i proprietari di Ciamarra’s, un ristorante e cocktail bar in zona Romanina, oltre ad ad aver aperto uno dei primi rooftop dei Castelli, presso l’Hotel Flora; la seconda invece ha lavorato in uno storico locale dei Parioli, il Duke’s, nonché al bistrot La Buvette. Insieme hanno individuato un grande spazio in Via degli Etruschi, che contiene un totale di 150 coperti, dei quali diversi al bancone, lungo ben 14 metri. L’hanno poi arredato in stile industriale, con tanti lucernari, arredi in ferro e legno, divani Chesterfield e una grande cucina a vista. Già qualche tempo fa avevamo approfondito il tema della ‘rinascita’ di San Lorenzo in chiave gastronomica, ed ecco un’ulteriore conferma.

Un loft un po’ ‘internazionale’ nel mezzo del quartiere San Lorenzo

Pensano alle atmosfere londinesi e all’aria cosmopolita delle città internazionali, i fondatori di Primo hanno allargato il progetto a partire dalla birra. Il tutto infatti parte dall’acquisizione del Birrificio Birradamare — con sede a Fiumicino, è il più grande del Centro Italia, ed è tra i precursori della grande ondata delle birre artigianali — da parte del birrificio Primo. Sarà questa nuova grande realtà a produrre le birre servite nel locale, che ha preso il posto di quella che era un’azienda di produzione di alluminio. Alla parte bevande penserà il sommelier Luca Moretti, che parte con una selezione di 80 etichette italiane e internazionali per quanto riguarda il vino, poi una trentina gin e una piccola carta di cocktail signature. Oltre ai tavolini più piccoli, in sala ci sono tavoli sociali e anche un piccolo ‘privé’ a parte, che può essere riservato per interventi particolari.

Pizza, smash burger, e qualcosa in più: la proposta di Primo

Si parte col servizio della cena e, da settembre, si lavorerà anche sul pranzo. Ma è nella seconda parte della giornata che Primo diventa più animato, ospitando spesso anche eventi di musica live e dj set. Insieme alla birra si mangia, appunto, la pizza, che è quella bassa e fina di scuola romana del pizzaiolo Flavio Bisegna.

Poi ci sono gli smash burger col classico patty schiacciato (sempre più di moda anche a Roma) con pane fatto in casa e una serie di fritti, anche abbastanza particolari, come vedremo. Infine una selezione di piatti col comune denominatore della birra: ad esempio carni marinate in tipologie diverse, nonché il dessert con mousse di birra e crumble di arachidi salate. In programma anche serate con birrai ospiti e degustazioni di abbinamenti birra-cibo.

Cosa si mangia e quanto si spende da Primo San Lorenzo

La pizza di Primo San Lorenzo si serve nelle versioni classiche (Margherita e Capricciosa 7-9€) e anche con combinazioni di topping più ricercate. Ad esempio la Verso Sud, con ‘nduja, caciocavallo affumicato e cipolle fondenti (15€), e il corrispettivo Verso Nord, condita con sondino, salmone, stracciatella e semi misti (15€). Sui panini si varia dal classico Bronx con bacon croccante e cheddar (15€) a quello con cotoletta di pollo; oppure la versione vegana con burger di ceci e cipolla caramellata (10€). In carta inoltre una parte dedicata alla carne — tra costine al barbecue (18€), polpette romane (15€) e tagliata di manzo (20€) — nonché un paio di insalate. La vocazione di Primo però è quella del ‘pub gastronomico’, e così sono importanti anche i fritti. Ad esempio la crocchetta, che qui si serve spaccata e farcita, con ripieno di friarielli e avocado, stracciatella e crudo di Parma o ancora avocado e salmone (5€). Ma siccome siamo sempre in uno storico quartiere di Roma, non manca nemmeno il supplì, fatto in casa a partire dal risotto, come si conviene (2,50€).