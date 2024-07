C’è un quartiere di Roma dove aprono solo caffetterie specialty. Il distretto del buon caffè

“Da Bap tutto è specialty, non solo il caffè”, precisano i fondatori del nuovo locale poco distante da Porta Pia, a Roma. In quello che si sta conformando come un piccolo distretto di ottime caffetterie e bakery — ha cominciato Faro in Via Piave, poi si è aggiunta la seconda sede della pasticceria Le Levain con corner Picapau — Giulia Mauceri, Marianna Gallo e Matteo Anselmi provano a far bene su due filoni che a volte faticano a incontrarsi. Da un lato una ricerca sul caffè di qualità, con varietà di miscele e giuste tecniche di estrazione, dall’altro un comparto gastronomico che non si affida soltanto alla ‘bistronomia’, ma si spinge anche sul cosiddetto fine dining. Operativo dal 4 luglio 2024, questo è il progetto del loro Bap.

La Famiglia Mauceri, torrefattori da tre generazioni che ora si aprono ad altro

Si chiama Torrefazione 68 l’impresa artigianale che impegna la famiglia Mauceri da tre generazioni. Quello nel nome è l’anno dell’apertura del primo bar nel centro di Roma, che già produceva la sua miscela in proprio. Si è poi passati alla distribuzione ad altri e a una selezione più attenta sulla materia prima. Oggi l’azienda conta su uno stabilimento a Civitavecchia, con apparecchiature all’avanguardia, tosta anche conto terzi e si è aperta ai mercati internazionali. C’è un punto vendita all’interno della Trump Tower a New York, per dirne una.

“L’idea iniziale era quella di creare una vetrina per i nostri prodotti della torrefazione”, spiegano, “ma poi tutti insieme abbiamo deciso di dare vita ad un locale più strutturato, polivalente, che riunisse sotto lo stesso tetto le passioni e le competenze di ognuno di noi”. I ‘noi’ in questione sono un bell’esempio di famiglia appena allargata: oltre a Giulia Mauceri, che si occupa di marketing e sviluppo in torrefazione, c’è la figlia di suo marito Fabrizio, Marianna Gallo, con esperienze nella ristorazione, nonché il di lei marito Matteo Anselmi. Uno chef passato per le cucine di, tra gli altri, Acquolina e Convivio Troiani. Tutti e tre hanno intorno ai 30 anni.

Il progetto di Bap: caffè specialty, pasticceria e cucina fusion

Bap — come il figlio di Gallo e Anselmi esclamava al posto di ‘top!’, quando gradiva qualcosa — parte con formula all day long, cioè cambiando un po’ pelle a seconda dell’ora. Resta ferma la ricerca sui chicchi di qualità, con importanti monorigini a rotazione, “ma anche soluzioni più equilibrate per avvicinare i consumatori ‘classici’”. Nota curiosa: il cappuccino, realizzato dal barista Gianmarco Frosoni, si può ordinare anche con latte di patata, un’alternativa vegetale che abbiamo raccontato.

La linea di pasticceria è invece affidata a Lorenzo Spavone, formatosi per anni col super pasticciere Fabrizio Fiorani. Nei 110 metri quadri di sala progettati da Studio Drill si passa al pranzo, con una selezione di una dozzina di piatti, e poi si transita verso l’aperitivo e la cena. È qui che cambia l’umore, con luci più basse, mise en place curata, buone proposte in fatto di bere e un menu gastronomico piuttosto ricercato. Vediamo quale.

Alcuni piatti del nuovo Bap a Roma Spaghettone cozze e prezzemolo di Bap Un piatto a base di gamberi dalla cena di Bap Un piatto dal pranzo di Bap Uova, sfoglie salate e avocado toast per la colazione di Bap

Cosa si mangia e quanto si spende al nuovo Bap, da colazione a cena

Tornando alla colazione, oltre a croissant, New York roll e maritozzi ci sono opzioni internazionali e variegate, come pancake, uova strapazzate, croque madame e avocado toast (7-12€). A metà mattina si fa spazio a lievitati salati e paninetti farciti. A pranzo spuntano invece influenze orientali — grande passione dello chef — mischiate però a sapori nostrani, tra gyoza d’ossobuco con sedano croccante (10€) e tartelletta di shiso con tartare di manzo e gel di tuorlo (12€). Più tardi si può bere un cocktail e poi trattenersi a cena, optando anche per un menu degustazione completo. Al prezzo di 65€, mette insieme i 5 piatti più significativi, tra carne e pesce.

C’è lo sgombro con fagioli e sedano, il manzo abbinato alle ostriche, poi i plin ripieni di merluzzo con vaniglia e cocco. Ancora, un secondo a base di quaglia e il dessert al cioccolato bianco e limone. Marianna Gallo, che è anche sommelier, tiene inoltre particolarmente al comparto vini, e ha pensato a una buona scelta anche soltanto alla mescita.