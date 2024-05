Arrivano per la prima volta a Roma i pancakes giapponesi

Porta la firma di Akira Yoshida la nuova apertura in centro a Roma dal chiaro nome: Tokyo Pancake. E da chi ha fatto della cucina giapponese il suo mantra (Ramen Bar Akira, il suo locale di punta, è presente non solo a Roma ma anche a Brescia, Milano, Fiumicino e Torino), non potevamo che aspettarci che portasse per la prima volta nella Capitale i fluffy pancakes, o pancakes giapponesi che dir si voglia. Amatissimi sui social, in realtà avrebbero un’origine molto antica (delle frittelle assimilabili ai pancakes in Giappone sarebbero preparate da centinaia di anni).

Una nuova apertura di dessert giapponesi firmata Akira

Si preparano con tempi dilatati (qui una video ricetta di Chef Hiro), rigorosamente espressi, vengono serviti con topping e salse e sono riconosciuti per la loro sofficità e per il fatto che ondeggiano leggermente quando vengono impilati gli uni sugli altri. “È un piatto fatto con ingredienti molto semplici, di alta qualità, marchiati con la nostra iconica fragola. La nostra ricetta è un vero e proprio segreto, creata dal nostro team di pasticceri giapponesi, per garantire leggerezza e ineguagliabile morbidezza” spiegano da Akira. La particolarità? L’impasto è fatto di albumi e tuorli e viene servito con panna giapponese e frutta fresca, con uno spessore di circa 3 centimetri.

Le ricette dei Tokyo Pancakes e dei Tokyo Milk

Dopo l’apertura qualche tempo fa di Taiyaki Den a Milano (ne abbiamo parlato qui), Tokyo Pancake è il format che porterà i pancakes giapponesi anche a Roma. Per la nuova apertura è stato ricavato uno spazio sia interno che sull’esterno con la finestra direttamente dalla cucina, dentro il locale già esistente, Ramen Bar Akira, a Via in Arcione 71, vicino alla Fontana di Trevi e a Largo del Tritone. Qui si possono assaggiare 4 gusti di pancakes soufflé, sia nella versione singola, che doppia (6 o 9,80€). C’è il Tokyo con fragola e panna, c’è il Fuji, con fragola, azuki, panna e matcha, poi c’è il Kyoto con banana e cioccolato, infine l’Osaka con frutti di bosco e panna. A scelta si possono aggiungere anche frutta e salse. I pancakes possono essere portati via in delle confezioni apposite e nelle borse gialle brandizzate. Oppure si può scegliere di venire qui solo per assaggiare i Tokyo Milk, delle bottiglie di vetro con latte aromatizzato alla fragola, alla menta e alla frutta di stagione. Da bere passeggiando per il centro della città.