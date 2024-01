Eccoci di nuovo alla ricerca dei migliori annunci per chi sta cercando un lavoro nella ristorazione tra Milano e Roma. In sala e in cucina, dietro le quinte e in prima linea, bar, ristoranti, enoteche, osterie, sono alla ricerca di professionisti capaci di portare a termine i compiti quotidiani di un locale. Camerieri, bartender, chef, in questa lista abbiamo raccolto i migliori annunci e occasioni per lavorare in questo mondo.

Roma

TREEFOLK’S PUBLIC HOUSE

Pub tradizionale cerca personale di sala

GINGER

Ristorante e cocktail bar cerca chef de rang e cameriere

PIZZIUM

Pizzeria cerca cameriere di sala

SORPASSO

Trattoria tradizionale cerca chef de rang

RINALDI AL QUIRINALE

Ristorante di pesce cerca cameriere di sala

OSTERIA DELLE COPPELLE

Trattoria di cucina tradizionale cerca chef de rang

CESARE AL PELLEGRINO

Trattoria di cucina tradizionale cerca cameriere di sala

TARTUFI & FRIENDS

Ristorante specializzato in tartufi cerca cameriere di sala

SINGER PALACE HOTEL

Boutique hotel cerca cameriere di sala e prime colazione che parla inglese

HOTEL DE RUSSIE – ROCCO FORTE HOTEL

Hotel cerca chef de rang

SORBILLO

Pizzeria napoletana cerca cameriere di sala

THE APPUNTAMENTO

Ristorante e cocktail bar cerca cameriere

Milano

TRIPLE SEA FOOD

Società con locali in Brera a Milano cerca chef de range

LANGOSTERIA

Ristorante di pesce milanese cerca HR Specialist

BUN

Fast food specializzato in burger cerca Assistant Store Manager Fast Food

BOMAKI URAMAKERIA

Ristorante di cucina nippo-brasiliana cerca junior store manager

MISCUSI

Ristorante italiano cerca cameriere di sale e brigata

RISTORANTE STENDHAL

Ristorante di cucina italiana cerca chef de range e commis di sala

Trapizzino

Ristorante street food di cucina romana e vineria cerca cameriere di sala e chef de range

CERESIO7

Ristorante e cocktail bar cerca chef de rang

VIVA VIVIANA VARESE

Ristorante stellato d’alta cucina cerca chef de rang

RISTORANTE BIOESSERI’

Ristorante di cucina vegetariana, biologica, vegana cerca cameriere di sala

ROSTICCERIA PALAZZI

Storica rosticceria e gastronomia cerca responsabile di negozio

CROSTA

Pizzeria e panificio cerca responsabile pizzeria