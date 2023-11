Gli annunci per trovare lavoro nel mondo della ristorazione a Milano e Roma

Il mondo della ristorazione ha continuo bisogno di personale: camerieri, bartender, chef, pasticceri. In sala e in cucina, dietro le quinte e in prima linea, bar, ristoranti, enoteche, osterie, sono alla ricerca di professionisti capaci di portare a termine i compiti quotidiani di un locale. Non c’è dimenticare, a cornice di questo, la crisi delle risorse in cui versa la ristorazione, uno dei motivi complici dell’oggettiva difficoltà ad andare avanti di tanti imprenditori. Un’offerta che supera la domanda, in molti casi, e che qui abbiamo riassunto per voi scegliendo i migliori annunci di lavoro tra Milano e Roma attualmente attivi. Locali internazionali, d’alta cucina, bar di ultima generazione e nuove osterie: in questo lista ce n’è per tutti i gusti.

Milano

LOSTE CAFÈ

Bar specializzato in specialty coffee e viennoiserie cerca barista

CARMELINA

Ristorante di cucina napoletana cerca aiuto cuoco

PESCARIA

Ristorante di pesce cerca cameriere e addetto di sala

TRATTORIA TREBBIA

Ristorante tradizionale cerca cameriere

POLPO

Ristorante di pesce cerca cameriere

LA SALA DEL VINO

Trattoria ed enoteca cerca cameriere

ISOLA DEI SAPORI

Ristorante di pesce sardo cerca aiuto cuoco

LA RAMPINA

Ristorante di cucina tradizionale cerca aiuto cuoco

TRATTORIA MASUELLI

Ristorante di cucina tradizionale cerca aiuto cuoco

GRAND HOTEL ET DE MILANO - CARUSO NUOVO

Ristorante dentro hotel cerca cuoco pasticcere

Roma

TRAPIZZINO

Locale di street food cerca operatore cucine banco

PIZZIUM

Catena di pizzerie cerca cameriere

SOHO HOUSE

Hotel cerca commie chef

THE HOXTON

Hotel cerca chef de partie

OSTELLO BELLO

Hotel cerca bartender

MERCATO CENTRALE

Centro commerciale cerca cassiera

ORMA

Ristorante d’alta cucina cerca sommelier, chef de range