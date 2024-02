Il video dei tiktoker romani che trasformano l’Amatriciana in salame

Sul colpo di scena gastronomico, i giovani Alessandro Granatelli e Niccolò Pau hanno consolidato un seguito di oltre mezzo milione di followers. Tutto in circa un anno. I più li conoscono come 2men1kitchen, romani di Ostia che, oltre le provocazioni, in cucina sanno davvero il fatto loro. Tanto da confondere le idee tra maritozzi, arrosticini e fettuccine al tartufo che in realtà, però, sono spaghetti alle vongole, torta Sacher e latte e biscotti. E pure una pasta al tonno che sembra in tutto e per tutto un pezzo di sushi. In uno degli ultimi video su YouTube si sono spinti nella reinterpretazione di un mostro sacro della cucina romana: l’Amatriciana, però in formato salame. Ecco come ci sono riusciti.

L’Amatriciana che sembra un salame dei 2Men1Kitchen

Proviamo a seguirli passo passo, in quella che inizia proprio come la ricetta “normale”. Da un lato il sugo con guanciale, pomodoro, un goccio di aceto e pepe, e dall’altro la pasta. Nel primo, però, si aggiungono gelatina e ingredienti “extra” che servono per far fondere il tutto. Sarà infatti il sugo a trasformarsi nella parte magra e rossastra del salame.

La pasta, diversamente dal solito, i 2M1K la preparano con semola e un mix di acqua e pecorino (fondamentale in ogni Amatriciana). Le danno poi la forma di gnocchetti, da cuocere molto a lungo “per gelificare del tutto gli amidi e dare la consistenza ‘ciancichetta’ del salame”. La pasta andrà un po’ tritata grossolanamente, per sembrare la parte grassa del salume, mentre la restante mischiata al sugo e frullata bene.

All’impasto ottenuto danno poi la forma cilindrica e lo legano con lo spago. Proprio come un classico salame. Con una spolverata di tapioca e caseina in polvere si ottiene l’effetto “pulviscolo”, giusto prima di tagliare a fette e assaggiare. Il commento? “Bello da guardare e buono da mangiare”.