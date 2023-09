Niko Romito si allea con ENI e apre 100 fast food di qualità

È ufficialmente partita la collaborazione tra il colosso del settore energetico ENI e lo chef Niko Romito. Il progetto punta a replicare il format di ristorazione su strada che Romito ha già sperimentato in Abruzzo col nome di ALT Stazione del Gusto. Ora in prima linea c’è però un partner rilevante: Enilive, brand di Eni Sustainable Mobility, che lavorerà per l’apertura di una serie di ALT fianco a fianco con l’Accademia Niko Romito.

Il primo ristorante in partnership aprirà al pubblico il 20 settembre 2023 a Roma, nella storica stazione di servizio Eni in viale America all’EUR. Ma l’obiettivo è raggiungere 100 aperture in quattro anni a cominciare dalle principali città italiane (e poi si andrà anche all’estero). Un format rivoluzionario che si pone in netto contrasto con i classici ristori su strada: “La proposta ALT Stazione del Gusto rappresenta un unicum per le persone in mobilità e conferma il nostro impegno a essere sempre più vicini alle esigenze di chi frequenta e vive i nostri punti vendita”, ha spiegato Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility, assieme allo chef Romito. Siamo stati anche noi, e vi mostriamo in anteprima queste immagini.

ALT Stazione del Gusto: il progetto di Niko Romito si allarga

ALT Stazione del Gusto è un modello di ristorazione creato nel 2018 da Niko Romito, già presente a Castel di Sangro e a Montesilvano in Abruzzo. “ALT Stazione del Gusto è sempre stato la declinazione della mia ricerca in chiave più democratica e trasversale. Oggi questa prima apertura in collaborazione con Enilive è il compimento di un’idea progettuale che darà ad ALT Stazione del Gusto tante case", afferma Romito. Dunque un menu dalla colazione alla cena che riesce a soddisfare tutti i clienti della strada, attraverso i piatti più pop dello chef: la famosa bomba, il pollo fritto, i piatti della tradizione, i dolci e i prodotti come pane e biscotti del Laboratorio Niko Romito. Prezzi accessibili, ambienti pop e colori accesi. Una rivoluzione per la sosta su strada.

Il modello di sviluppo in franchising e la spinta verso i giovani imprenditori

La partnership tra Accademia Niko Romito ed Enilive prevede un piano di sviluppo anche tramite franchising. “ALT darà nuove possibilità di business a giovani imprenditori e cuochi all’inizio della loro carriera, perché crea nuovi posti di lavoro, e offre anche una formazione attenta e approfondita” spiega Romito che gestirà direttamente solo i flagship store. Infatti questa partnership prevede uno sviluppo strategico tramite aperture dirette soprattutto ai giovani, a cui viene inoltre offerta anche la formazione presso l’Accademia Niko Romito, Scuola di Alta formazione e Specializzazione professionale dedicata al mondo della ristorazione e della cucina. Ogni franchisee in questo modo avrà tutte le nozioni più importanti per gestire il lavoro nei punti vendita che apriranno: dalla sala, cucina, marketing e comunicazione. Quale sarà la prossima apertura?