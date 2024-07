A Roma c’è un ottimo ristorante di pesce dove il menu cambia anche più volte al giorno

“Cosa mangiate oggi? Ancora non lo so, ma adesso ci lavoriamo”. Potrebbe accogliervi cosi Federico Delmonte, chef marchigiano che ha scelto Roma per aprire 7 anni fa il suo Acciuga. Imprevedibilità, varietà e una buona dose di divertimento sono i tratti del ristorante in una via tranquilla del quartiere Della Vittoria, dove, nonostante i ‘colpi di scena’ si hanno sicurezze. Quella di trovare pescato e materia prima fresca di mercato, in piatti che ricordato l’Adriatico — suo litorale d’origine — ma che si contaminano con le tradizioni del Mediterraneo. Il menu degustazione, invece, può variare anche più volte al giorno.

Federico Delmonte, cuoco marchigiano trapiantato a Roma

Classe 1981, marchigiano di Fano, Delmonte cresce con una piccola ‘ossessione’ per il mare. Si diploma all’alberghiero e prende la strada, come tanti colleghi, dell’estero, in cerca di esperienze in super ristoranti. Ci sono The Dorchester e Zafferano a Londra, poi Il Povero Diavolo di Torriana, Rimini — insegna storica in trasformazione, di cui abbiamo spesso parlato — prima di passare a Roma in quella palestra di talenti che è Il Pagliaccio di Anthony Genovese.

Affinandosi sul pesce, è responsabile del ristorante Chinappi e poi cura la carta di Settembrini, nel Rione Prati che è ancora casa sua. Su quello che diventerà il suo locale personale — non il primo, che invece è stato il Vicolo del Curato a Fano, diversi anni fa — ‘inciampa’ per caso, intravedendo un post-it ‘affittasi’ nella vetrina di un ex ristorante cinese. È lì, in Via Vodice 25, che parte nel 2018 Acciuga.

Materia prima e ‘improvvisazione’: la cucina di mare di Acciuga

L’atmosfera in sala, appena entrati, dice già qualcosa. Ci sono i toni dell’azzurro, ma soprattutto le sfumature del grigio, le ceramiche abbinate a ogni pietanza, alcune con decori marinareschi e altre che ricordano le stoviglie di casa: il mare è un tema centrale, ma fuori dagli schemi e dai cliché del tipico ristorante di pesce. Diciamola tutta: i clienti meno ‘coraggiosi’ non sono tenuti a cenare al buio, perché in carta c’è una piccola selezione di piatti che sono diventati dei classici, e si possono ritrovare magari con piccoli tocchi.

I piatti di Acciuga a Roma Plin ai frutti di mare, un piatto di Acciuga Spaghetti cacio e pepe al quinto quarto, un piatto di Acciuga Spaghetto ragù di seppie in terracotta, un piatto di Acciuga Tagliatelle, sugo uova di uova di cefalo, rhum e lardo, un piatto di Melissa Un dessert di Acciuga

Raccontano i ricordi dell’Adriatico e i gusti confortevoli della cucina ‘familiare’, ad esempio, le linguine rotte al sugo di brodetto alla fanese (24€), il rotolo di piada con mozzarella e acciughe (22€) e le tagliatelle alla trabaccolara (24€). Tra antipasti e secondi, invece, si sceglie solo il tipo di cottura — crudo, scottato, fritto o scottadito — affidandosi poi alla selezioni degli ingredienti quotidiana. Arrivano dai mercati rionali del quartiere, che lo chef visita personalmente ogni mattina, e dalla collaborazione con artigiani colleghi. Come Beppe Giovale, luminare dei formaggi insieme al quale Delmonte dimostra che sì, il cacio sta benissimo anche con il pesce.

Cosa si mangia e quanto di spende da Acciuga a Roma

Ne è la prova uno degli antipasti combinati ‘all’impronta’, che prevede crudo di gamberi rossi servito con estratto di pomodoro, olive di Savona, basilico fresco e tocchetti di un’insolita provola della Val di Susa. “Le specialità che scova Beppe”, commenta il cuoco, “e che è il compito capire come valorizzare, insieme a tutto il resto”. Perché l’improvvisazione, se un professionista ha metabolizzato le tecniche e definito un approccio personale alla costruzione del piatto, non è un azzardo ma uno spazio creativo.

E può essere l’unica bussola di un intero menu degustazione. Da Acciuga si può optare per un 4 o 7 portate (a 80 e 100€; ma c’è anche una proposta più abbordabile per il pranzo, con due piatti a 30€) e, una volta comunicate eventuali idiosincrasie e intolleranze, affidarsi alla cucina. La quale è fisicamente del tutto a vista, in una sala da non molti coperti che è gestita con tranquillità. Nonostante, appunto, la laboriosa attività creativa.

Il menu degustazione a sorpresa di Acciuga

Capita di partire magari con un crudo di tonno alletterato servito con pere Coscia — “ne ho trovate di bellissime al mercato stamattina” — aglio triangolo, un assortimento di aromatiche fresche e una salsa tahina che ‘ingrassa’ il tutto. Poi il più ‘pop’ maritozzo con brandade di baccalà, tra Roma e Liguria, per procedere con un assaggio di penne integrali al gelato di cozze e levistico.

Nemmeno dei dessert c’è un elenco in menu, ma tra i preferiti della casa compare un classico che riconduce nelle Marche: una rivisitazione della Moretta Fanese, il caffè corretto ‘inventato’ dai pescatori, che qui diventa un bicchierino (di quelli piccini da osteria) con crema al cioccolato e caffè, frutta secca pralinata e profumo di anice. Dolce il giusto e con una porzione misurata, perché lo chef è sportivo e tiene non solo all’appagamento del gusto: “Lavoriamo con un nutrizionista e pensiamo anche a clienti celiaci o con necessità particolari. Come chef, ho la responsabilità di curare anche gli aspetti nutrizionali, e far sì che i nostri ospiti escano felici e sentendosi molto bene”.

Crediti fotografici: Flaminia Lera