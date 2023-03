Cavese Academy calcio, Mariani: “Con l’Atletico Monti Tiburtini punto che ci va stretto”

Cave (Rm) – Solo un pareggio per la Prima categoria della Cavese Academy 1919 nel match interno contro l’Atletico Monti Tiburtini. I ragazzi del presidente Daniele Flavi hanno giocato una buona partita, ma è mancato il guizzo vincente per portare a casa i tre punti. Ad analizzare la sfida è il terzino destro classe 1998 Lorenzo Mariani: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma di fatto gli avversari alla prima occasione ci hanno punito all’altezza della metà della frazione: un bel calcio di punizione che è valso lo 0-1. Siamo stati bravi a non abbatterci e dopo pochi minuti abbiamo ristabilito la parità con Nuhu, poi nella ripresa abbiamo mostrato di essere superiori rispetto all’avversario che aveva pochi cambi a disposizione: abbiamo creato alcune opportunità per vincere, ma non siamo riusciti a passare in vantaggio e nel finale siamo rimasti anche in dieci per l’espulsione di Nuhu. Rimane un po’ di rammarico per non aver conquistato i tre punti contro un avversario alla nostra portata, ma guardiamo ai prossimi impegni”. La Cavese Academy 1919 sarà di scena sul campo del Football Club Frascati nel secondo turno del girone di ritorno: “All’andata giocammo una bella partita, ma rispetto ad allora entrambe le squadre sono abbastanza cambiate. In ogni caso cercheremo di rendere dura la vita ad un avversario che in questo momento è sesto in classifica”. Mariani è rientrato nel gruppo da qualche settimana: “Avevo cominciato la stagione con regolarità, ma poi alcuni impegni di lavoro mi hanno costretto a saltare diverse partite e allenamenti da novembre in avanti. Ora sto provando a rimettermi in linea coi compagni e voglio dare il mio contributo, anche perché sono di Cave e faccio parte di questo club da diverso tempo”. Mariani conclude parlando degli obiettivi della Cavese Academy 1919: “La squadra è ottima, ci sono delle cose da migliorare, ma la nostra forza è sempre stato il gruppo. L’obiettivo iniziale era solo quello di fare il massimo partita dopo partita, dobbiamo continuare su questa linea. Mister Enrico Sernicoli? L’ho conosciuto da quando sono rientrato, si vede che è una persona che ci tiene e ha stabilito un buon feeling col gruppo”.