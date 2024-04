In vendita l’appartamento di Raffaella Carrà a Roma con piscina e terrazza

Sono passati quasi tre anni dalla sua scomparsa, ma l’affetto del pubblico nei confronti di Raffaella Carrà rimane immutato. Un’icona che con la sua energia e modernità è stata sempre un passo avanti rivoluzionando anche il modo di far televisione. Nata a Bologna, ha girato tutto il mondo, ma la sua città d’adozione è diventata Roma dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

L’appartamento nel quartiere di Vigna Clara nella zona di Roma Nord, precisamente in via Nemea 21 è stato il rifugio della conduttrice e ora è stato messo in vendita al costo di 2.100.000 €.

Una casa circondata dagli affetti

Il condominio dove ha vissuto Raffaella Carrà si trova nella parte Nord di Roma, per l’appunto nel quartiere Vigna Clara caratterizzato dalla Chiesa di Santa Chiara, una zona in cui vivono molti personaggi famosi. In passato, ad esempio anche Gianni Boncompagni che per diverso tempo è stato il suo compagno, ha avuto un appartamento vicino alla showgirl. Il complesso in cui ha abitato Raffaella Carrà, conosciuto come complesso “Due Pini” è dotato di tutti i confort come il servizio di vigilanza 24 ore su 24, campi da tennis, piscina e un parco.

La personalità di Raffaella Carrà negli arredi

L’appartamento al primo piano di 396 metri quadrati ancora oggi conserva intatti gli interni scelti da Raffaella Carrà. L’abitazione con doppio ingresso caratterizzato da vetrate molto grandi, è contraddistinto da colori chiari che rendono gli interni ancora più luminosi. La proprietà con 9 camere da letto e 9 bagni ha anche una sala principale con ampie vetrate.

L’ambiente comunica con una stanza più piccola adibita a sala che può essere trasformata in un piccolo studio. La camera padronale, poi, è decorata con una carta da parati sui toni del rosa con disegni floreali. I mobili invece hanno uno stile vintage e sono declinati sui toni del bianco e dell’oro una scelta che dà luminosità alla stanza grazie anche alle pareti ricoperte da specchi. La camera principale è completata da un grande bagno con finiture in marmo e vasca idromassaggio a cui si aggiunge una sauna.

La cucina è il cuore della casa e ha uno stile essenziale grazie ai mobili bianchi con piano lavoro in marmo nero, ma l’insieme appare molto armonioso e avvolgente perché gli arredi hanno linee tondeggianti. Ad impreziosire la stanza c’è persino un montacarichi che comunica con la stireria che si trova al piano inferiore e un piccolo bagno di servizio. All’interno della proprietà sono presenti inoltre una sala trucco, tre camere per gli ospiti e una palestra ora adibita a sala yoga. A completare l’immobile, infine, c’è un garage a cui si aggiunge un posto auto all’interno degli spazi condominiali.