Quando si riaccendono i termosifoni? Ecco date e orari a Roma

Le temperature sono in calo, l'autunno è alle porte e in alcune zone del Lazio - soprattutto di sera - inizia a fare freddo. Ma quando si potrà tornare ad accendere i termosifoni?

A regolamentare l'accensione, come ogni anno, è il Decreto del Presidente della Repubblica numero 412 del 26 agosto del 1993. Questa normativa ha suddiviso l'Italia in 6 zone climatiche, definendo la data di accensione dei termosifoni in base all'unità di misura “grado giorno”, che indica la somma (estesa a tutti i giorni dell'anno) delle differenze tra temperatura interna agli edifici, stabilita anch'essa per convenzione, e temperatura media esterna.

Questa particolare unità di misura permette di individuare le zone più fredde, quelle, cioè, nelle quali i termosifoni dovranno restare accesi più a lungo.

Inverno 2022: quando si accendono i termosifoni a Roma

Il nuovo piano risparmi di gas e luce varato dal Ministero della Transazione ecologica ha previsto una stretta sull’uso dei termosifoni nei prossimi mesi e ripartito l'accensione come segue.

Zona A: 5 ore giornaliere dall’8 dicembre al 7 marzo

Zona B: 7 ore giornaliere dall’8 dicembre al 23 marzo

Zona C: 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo

Zona D: 11 ore giornaliere dall’8 novembre al 7 aprile

Zona E: 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile

Zona F: non sarà applicata alcuna restrizione.

Nella suddivisione fatta Roma è stata collocata nella ZONA D.