Quando si possono accendere i termosifoni a Roma

L’inverno si avvicina e la temperatura si è abbassata nella Capitale. Con l’arrivo del freddo la cittadinanza è pronta ad accendere i termosifoni. Salvo deroghe, la data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 8 novembre.

Roma per via dei suoi Gradi Giorni (GG) compresi fra 1.401 e 2.100, consistenti nella differenza positiva tra la temperatura dell’ambiente interno e temperatura media giornaliera esterna, è inserita nella zona climatica D che corrisponde ad una temperatura mediamente fredda. Vista la collocazione i cittadini della Capitale potranno accendere gli impianti di riscaldamento centralizzato dall’8 novembre fino al 7 aprile 2024 per una durata massima giornaliera di 11 ore.

Questo è quello che prevede la legge in Italia ma ci sono delle eccezioni. Infatti il sindaco può a seconda dell’andamento meteo anticipare o posticipare l’accessione dei riscaldamenti proprio come fatto lo scorso anno.

Questa la suddivisione per fasce di tutta Italia:

Zona A

Comprende Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle si possono accendere i caloriferi dal 1 dicembre al 15 marzo, per sei ore al giorno al massimo.

Zona B

Comprende, tra le altre, le città di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani. Si possono accendere dal 1 dicembre al 31 marzo, per otto ore al giorno al massimo.

Zona C

Comprende, tra le altre, le città di Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Olbia, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto. Si possono accendere dal 15 novembre al 31 marzo, per dieci ore al massimo.

Zona D

Comprende, tra le altre, le città di Ancona, Avellino, Chieti, Firenze, Foggia, Genova, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Matera, Pesaro, Pescara, Pisa, Roma, Siena, Spezia, Teramo, Vibo Valentia, Viterbo. Si possono accendere dal 1 novembre al 15 aprile, per 12 ore al massimo.

Zona E

Comprende, tra le altre, le città di Alessandria, Aosta, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Modena, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Trieste, Udine, Venezia, Verona. Si possono accendere dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore al massimo. Sono già numerose le ordinanze emanate dalle città di questa zona climatica in materia di riscaldamento. Come già detto, a Milano e Bologna i sindaci Beppe Sala e Matteo Lepore hanno posticipato al 22 ottobre l’accensione dei caloriferi; lo stesso è stato deciso ad Alessandria, a Sondrio, a Modena, a Monza, a Parma, a Perugia e a Piacenza. A Bergamo, invece, i riscaldamenti potranno partire solo dal 25 ottobre, a Varese dal 23.

Zona F

Qui rientrano i Comuni più freddi, per lo più montani. Tra gli altri, ne fanno parte Belluno, Cuneo e Trento. Non è prevista alcuna limitazione: è possibile tenere accesi i riscaldamenti tutto l’anno, senza un numero massimo di ore.