Come risparmiare sui termosifoni: le 10 regole da seguire

I riscaldamenti centralizzati di Roma potranno essere utilizzati a partire da mercoledì 15 novembre. Poche settimane dunque e i cittadini di Roma potranno combattere il freddo con i termosifoni ma allo stesso tempo fare i conti con le bollette. Per contrastare i costi dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha stilato una linea guida di 10 accorgimenti da seguire per non avere una brutta sorpresa sulla bolletta.

Nicolandrea Calabrese, responsabile del Laboratorio ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano sottolinea l’importanza del monitorare i consumi: “Si tratta della prima strategia per identificare ed evitare gli sprechi. Lo scorso anno le misure comportamentali attuate dai cittadini hanno rivestito un ruolo significativo per conseguire l’obiettivo di contenimento dei consumi energetici nazionali. Quest’inverno sarà ancora più importante impegnarsi sul fronte del risparmio energetico, per confermare o ridurre ulteriormente i consumi rispetto alla passata stagione”.

Assume dunque molta importanza strumenti come lo smart meter, ovvero un misuratore dei consumi in tempo reale, in grado anche di dialogare con il cellulare attraverso un’app oppure l’installazione di un impianto fotovoltaico. La mancanza di consapevolezza dei propri consumi induce a comportamenti errati o alla convinzione che l’impianto fotovoltaico installato non porti i benefici economici sperati”, sottolineano Francesca Caffari e Giovanni Murano del Laboratorio ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano. Altre semplici azioni possono contribuire a ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti come il check-up energetico del proprio appartamento.

Questo nel dettaglio il decalogo di ENEA: