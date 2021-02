Stampi da forno in silicone: sono rischiosi per la salute?

Il silicone alimentare è un materiale abbastanza diffuso con il quale vengono realizzati tantissimi utensili da cucina, tra cui gli stampi da forno. Il silicone, infatti, è ritenuto comodo da utilizzare, antiaderente e si presta per tanti utilizzi, in più è ecologico e riutilizzabile.

Tuttavia, alcuni test effettuati in passato hanno portato alla luce alcune problematiche nell'utilizzo di questo materiale. Scopriamo se il silicone è davvero sicuro per la salute.

Il test di Altroconsumo

Uno studio svolto da Altroconsumo nel 2007 ha evidenziato alcuni problemi: è stato testato un campione di 19 stampi da forno in silicone, questi sono stati sottoposti ad una temperatura di 200°C e verificando la presenza di una eventuale migrazione di sostanze dal silicone agli alimenti o di una eventuale perdita di peso da parte dello stampo stesso.

In ben 16 stampi da forno su 19 si è verificata una migrazione di sostanze dal silicone agli alimenti durante la prima cottura, mentre alla terza cottura tutti gli stampi non rilasciavano più sostanze. Al contrario, solo 3 stampi su 19 non hanno raggiunto l’idoneità nella prova del peso.

Il silicone alimentare è pericoloso?

Dal 2007 ad oggi molto è cambiato e ci sono ulteriori garanzie sulla sicurezza degli stampi in silicone. Numerose aziende produttrici sottopongono ad alte temperature i loro prodotti prima della messa in vendita, così da assicurare l'eliminazione di qualsiasi sostanza volatile che possa contaminare gli alimenti. In ogni caso, per evitare qualsiasi tipo di rischio, si possono adottare alcune precauzioni: