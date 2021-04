Come pulire casa utilizzando l'aceto

Pulire casa utilizzando l'aceto. In tanti lo fanno, in tanti vorrebbero, ma come si fa? E l'aceto è davvero efficace per una pulizia profonda?

L'aceto bianco è un ottimo alleato per la pulizie della nostra casa, è naturale, non tossico, economico e semplice da reperire, ne basteranno poche gocce e le pulizie domestiche diventeranno più veloci e soprattutto soddisfacenti. Il suo odore in alcuni casi può infastidire, ma si può alleviare con qualche goccia di limone o di olio essenziale.

Le caratteristiche dell’aceto bianco

L'aceto bianco è riconosciuto come un ottimo anticalcare, smacchiatore, detergente. Igienizza e pulisce a fondo qualsiasi superficie e oggetto. Basta diluirlo con un po’ d’acqua e poi risciacquare. Vediamo nello specifico in cosa può essere utile l'aceto in casa.

Un bucato fresco e profumato

Fare il bucato può essere molto stressante, spesso non si ottengono i risultati che si vorrebbero, ma con un po’ di aceto il problema si risolve facilmente. Con qualche cucchiaio aggiunto al normale detersivo, i vestiti e le lenzuola più sporche si sgrassano ed i tessuti tendono a diventare più morbidi.

Lo stesso vale per una macchia piuttosto resistente: lasciando il capo in ammollo in acqua e aceto per qualche minuto prima del lavaggio, si avrà un risultato davvero sorprendente.

Pavimenti splendenti

L'aceto bianco è un valido alleato anche se parliamo di pavimenti. Basta, infatti, aggiungere un bicchiere di aceto all’interno del secchio in cui c’è già il detergente e ci si potrà quasi specchiare sulla superficie. In caso di marmo e parquet il prodotto non dovrebbe essere utilizzato.

Specchi senza aloni

Eliminare tutti gli aloni dagli specchi sembra un’impresa impossibile, ma non è così se si ha in casa dell’aceto. Utilizzando 150 ml di prodotto e 250 ml di acqua distillata, si otterrà un prodotto da versare in uno spruzzino per vetri che torneranno come nuovi. Questo detergente, inoltre, è ecologico al 100% e quindi si rispetta in pieno l’ambiente. Per cancellare ogni traccia di alone non si dovrà fare altro che usare un panno di cotone.

Aceto per pulire forno e frigo

Ottio alleato anche se parliamo di pulizia degli elettrodomestici, soprattutto quelli in cui lo sporco è più ostinato, come il frigorifero, il forno, il forno a microonde. Si consiglia di unire 250 ml di aceto bianco e 250 ml di acqua distillata, inserire il liquido in un contenitore con spray e spruzzare la soluzione sulle pareti dell'elettrodomestico. Lasciare agire per 5-10 minuti o anche più se necessario e risciacquare.

Aceto come anticalcare

Sapevi che l'aceto è anche un ottimo anticalcare? Lo si può utilizzare per eliminare le incrostazioni dalle pentole e dalle stoviglie in generale, non c’è niente di meglio di quello bianco puro: dopo aver messo una pentola a bollire e aggiunto l’aceto, con una spazzola per piatti si potrà rimuovere qualsiasi residuo, armandosi di pazienza e cercando di ripetere l’operazione nei punti in cui il calcare è più ostinato.

Prendersi cura di sanitari e rubinetti

L'aceto bianco è prezioso anche per la pulizia del water: basta versare un po’ di aceto di vino puro e lasciare agire per almeno un quarto d’ora, strofinando con lo scopino per cancellare qualsiasi residuo di incrostazione. È perfetto anche per il calcare che si forma sui rubinetti, le piastrelle ed il box doccia. Grazie ad uno spruzzino e a un detergente con 200 ml di aceto e 300 ml di acqua distillata, le superfici splenderanno come un tempo, provare per credere!

Aceto contro gli scarichi intasati

Lo scarico intasato è l’incubo di chiunque: l’acqua non scende più alla stessa velocità e tende ad accumularsi di continuo. Usando però un bicchiere di sale, un bicchiere di bicarbonato di sodio e due bicchieri di aceto bianco, si sgorgherà facilmente il tutto versando abbondante acqua bollente.

