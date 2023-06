Con il caldo tornano le formiche: rimedi naturali per eliminarle

Il caldo torrido ha raggiunto Roma. L'estate è arrivata più tardi quest'anno, ma tutta insieme, come ci aspettavamo. E, il ritorno dell'afa e delle temperature da bollino rosso, oltre che le zanzare, risvegliano anche le formiche.

In questi giorni d'estate, potrebbe capitare di avvistarne qualcuna in giardino, sul balcone o - peggio ancora - in qualche angolo della casa. Cosa fare? L'insetticida è la via più facile, ma anche la più nociva (anche per l'uomo), esistono però dei rimedi naturali molto efficaci da prendere in considerazione:

Come eliminare le formiche da casa

Prima di agire sarà fondamentale individuare da dove arrivano le formiche, in modo da chiudere eventuali "buchi" nel muro, nel terreno e agire con i rimedi naturali che stiamo per indicarvi. Molto importante anche la pulizia, ovviamente, di stanze, cucina e spazi esterni e mai lasciare briciole e zucchero sul pavimento, perché è risaputo che le formiche ne vanno ghiotte.

Vediamo ora alcune soluzioni fai da te per eliminare le formiche senza insetticida e altri prodotti tossici.

Aceto e limone

Gli insetti, formiche comprese, non sopportano l'odore dell'aceto: per prevenire o per allontanare le formiche da casa, dunque,lavate le superfici e i pavimento con una soluzione a base di aceto e limone.

Menta

Non sottovalutate la menta. Come l'aceto, anche l'odore della menta non piace alle formiche. Provate a tenerne una piantina o a sbriciolarne delle foglie in prossimità di dove avete visto i piccoli insetti neri. Se non avete la pianta della menta, potrete utilizzare delle bustine di tè alla menta da mettere dentro o sotto i mobili.

Caffè e talco

Antico rimedio della nonna è l'uso di caffè e talco per eliminare le formiche. Mettere del caffè in polvere o del talco nei punti di accesso delle formiche, ne scoraggerà il passaggio.

Eucalipto e cajeput

In alternativa, due ingredienti che possono essere utilizzati per preparare un insetticida naturale sono l'eucalipto e il cajeput, diluiti con alcool e spruzzati nei punti strategici allontaneranno le formiche.