Come pulire e disinfettare i giocattoli dei bambini

Trascorrere del tempo giocando con i proprio giocattoli preferiti, dentro e fuori casa, è il passatempo preferito di tutti i bambini. Ma i piccoli di casa non prestano mai attenzione all'igiene, questo è compito che spetta agli adulti.

Per proteggere la salute dei bambini è importante pulire i loro giochi periodicamente, eliminare residui di cibo e di sporco, ma soprattutto igienizzarli così da farli divertire senza pericolo.

Come pulire i giocattoli di plastica

Mattoncini, pupazzetti, bambole e così via. Tanti sono i giocattoli realizzati in plastica: il materiale, in questo caso, oltre ad essere resistente è facile da pulire. Vediamo come fare in base alla dimensione:

giocattoli piccoli: se sono privi di batterie o adesivi possono essere lavati in lavastoviglie utilizzando il bicarbonato e un detersivo neutro;

giocattoli grandi: per eliminare sporco e batteri si può utilizzare una soluzione di acqua e aceto o acqua calda e detersivo anallergico da passare sul giocattolo con l’auto di un panno in microfibra, mentre per i punti difficili da raggiungere è possibile farsi aiutare da uno spazzolino;

giocattoli con batterie: anche in questo caso la soluzione composta da acqua calda e detersivo è il rimedio giusto. Dopo aver rimosso le batterie si deve passare la spugna inumidita sull’intera superficie e una volta eliminato lo sporco più difficile igienizzare spruzzando sul giocattolo una soluzione di acqua e aceto.

Giocattoli di stoffa

I peluches sono giocattoli amati dai bambini di tutte le età, teneri e morbidi, difficilmente i piccoli riescono a separarsene per questo è importante pulirli e disinfettarli. La stoffa è più difficile da igienizzare rispetto alla plastica, ma non impossibile. Se sono semplicemente impolverati basta spolverarli con una spazzola per panni e metterli per una notte all’interno del congelatore, chiusi in un sacchetto di plastica, così da uccidere gli acari.

Quando sono particolarmente delicati, si può scegliere il lavaggio a secco un’operazione facile e veloce, non si deve fare altro che:

mettere il peluche all’interno di un sacchetto di plastica;

aggiungere un cucchiaino di bicarbonato, uno di sale e 10-15 gocce di tea-tree oil;

chiudere il sacchetto, scuoterlo e farlo riposare per 2-3 ore;

togliere il pupazzo dal sacchetto;

spazzolare il peluche per eliminare i residui di bicarbonato e sale

Nel caso in cui i pupazzi sono macchiati bisogna lavarli in lavatrice all’interno di un sacchetto di stoffa e con un programma delicato. Oltre al detersivo ecologico si deve aggiungere il bicarbonato per eliminare germi e batteri.

Giocattoli di legno

Ancora molto in voga tra i più piccoli, i giochi in legno sono facili di pulire, basta utilizzare un panno inumidito con acqua e detersivo neutro, per rispettare la salute dei più piccoli. Una volta puliti possono essere disinfettati con la soluzione di acqua e aceto.

Giocattoli di gomma

Morbidi e divertenti, le bambole o gli animali di gomma non possono mancare tra i giochi dei più piccoli. Per rimuovere segni di pastelli o penna di può utilizzare un batuffolo di cotone impregnato di alcol o bicarbonato. Per lavarli si può far ricorso al sapone di Marsiglia diluito con l’acqua e di panno inumidito da passare sulle parti sporche, mentre per quelle più difficili da raggiungere si può utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto di acqua e detersivo.

