Metodi casalinghi per allontanare i piccioni: ecco i più efficaci

I piccioni sono un vero e proprio incubo per tanti inquilini. Si annidano su balconi, terrazzi, tetti e mandarli via diventa difficile. Oltre ad una serie di prodotti chimici reperibili nei negozi (che però sono nocivi per gli uccelli e per l'uomo), esistono dei semplici rimedi naturali sgraditi ai piccioni ed efficaci per scacciarli.

Dai cd appesi alla carta stagnola, scopriamo quali sono i metodi non nocivi per scacciare i piccioni negli spazi esterni delle abitazioni:

Rimedi per allontanare i piccioni

I vecchi cd sono un ottimo rimedio per cacciare i piccioni dal balcone. Appendendone alcuni con un filo, il movimento oscillante e la supercifie riflettente spaventerà i volatili allontanandoli.

In alternativa, sono efficaci anche le classiche girandole colorate da vaso, quelle che tanto piacciono ai bambini. Anche in questo caso, infatti, il movimento, i colori accesi, i riflessi del sole saranno un ottimo modo per tenere lontani i piccioni.

Divertitevi a costruire uno spaventapasseri, sarà efficace anche con i piccioni. Provate a costruire una sagoma, aggiungete capelli e mani di casta stagnola, i piccioni non si avvicineranno. E, a proposito di carta stagnola, un'idea economica ed efficace per i piccioni può essere anche quella di ritagliare delle strisce di carta stagnola, attaccarle alla ringhiera, ai vasi, al davanzale. Ottimo dissuasore per piccioni è, inoltre, il nastro riflettete, da attaccare in alcuni punti, affinché con i riflessi della luce, faccia scappare i piccioni.

Altri rimedi per spaventare i piccioni

Sembra, inoltre, che i piccioni abbiano paura dei gufi, dunque posizionare qualche gufo di legno, porcellana, sulla finestra, sul balcone, sui davanzali, potrebbe essere un rimedio efficace. Ci sono inoltre alcuni odori che infastidiscono i volatili, come quelli delle spezie (soprattutto pepe, peperoncino e cannella) e degli oli essenziali

Infine, in vendita, si trovano anche dispositivi ultrasuoni ideali per allontanare i piccioni, si tratta di un rimedio sicuramente costoso, ma vantaggioso e non nocivo per gli uccelli e per l'uomo.

Un'ultima accortezza, se non si vuole più avere niente a che fare con piccioni in balcone, è quella di non lasciare residui di cibo in giro, dalle briciole al mangime per animali domestici.