La guida completa per un trasloco ai piani alti

Nuova casa, nuovi spazi, tempo di trasloco. Quando si cambia appartamento, gli scatoloni sono la cosa che più preoccupa, per non parlare del trasloco di mobili, elettrodomestici, componenti d'arredo. E la preoccupazione aumenta se la nuova casa si trova ad un piano alto.

L'intervento di una ditta specializzata, però, può semplificare ogni passaggio, rendendo il trasloco un momento meno faticoso.

I mobili da traslocare

Prima di organizzare un trasloco, è consigliato fare un elenco dei mobili da portare e di quelli da lasciare. Inutile portare con sè mobili che non troveranno posto nella nuova casa, meglio regalarli, rivenderli, lasciarli nel vecchio appartamento. Così si avrà un’idea chiara su come la ditta dovrà affrontare il trasloco e avere un preventivo più dettagliato.

Valutare i punti d’accesso

Quando si organizza un trasloco, è importante capire quali sono i punti d’accesso in cui far passare i mobili. Quelli più leggeri possono essere trasportati attraverso le scale o l’ascensore, se è presente nel palazzo. Altri invece potrebbero dover essere smontati o aver bisogno di accessi più grandi come nel caso dei divani. Proprio in questo caso, spesso si ricorre a macchinari appositi come la piattaforma per traslochi, pensata per raggiungere altezze che superano i 31 metri e di solito superiori ai 10 piani. In alternativa si può ricorrere ad autogru, o carrelli elevatori.

Viabilità e suolo pubblico

Ultimo punto, non meno importante, è la viabilità. La ditta a cui verrà affidato il lavoro dovrà sapere se è possibile parcheggiare sotto l’appartamento, le dimensioni della strada e se nella stessa è possibile parcheggiare mezzi pesanti come autogru o camion. Una volta stabilito che tutti questi requisiti sono rispettati, si deve anche calcolare quanto potrebbe durare il trasloco. In effetti ad esso è legata anche l’occupazione del suolo, un fattore che potrebbe influire sul prezzo finale della spesa.

Infine, un altro elemento da prendere in considerazione è l’altezza dell’appartamento: più è alto, più le operazioni devono essere eseguite per gradi e lentamente, facendo attenzione a non danneggiare le scale o l’ascensore del condominio.

Prodotti online

Imballaggi per traslochi

Scatoloni per traslochi

Scatoloni per abbigliamento