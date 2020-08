Invimit, a Roma in vendita altri 113 immobili per un totale di 44milioni di euro

Nuova tornata di dismissione di immobili per Invimit. Come comunicato in una nota diramata dalla società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel Lazio sono stati messi in vendita 118 unità tra abitazioni, negozi e uffici per un totale di 49 milioni di euro.

Di questi, 113 si trovano a Roma, per un valore di oltre 45 milioni di euro. Solo 5 a Sabaudia, per oltre 4 milioni di euro. Nell'intero Paese, invece, sono oltre 300 gli immobili che Invimit sta vendendo, per un valore di 120 milioni di euro.

L’attività di vendita degli asset svolta da Invimit, si legge nella nota, rientra nel Piano di dismissioni del Patrimonio Immobiliare Pubblico, i cui introiti sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

Le offerte, si legge ancora nella nota, sono consultabili nella sezione 'vetrina immobili' dell’homepage del sito della società, dove è possibile scaricare nelle sezioni ad hoc unità frazionate e unità cielo terra, la documentazione tecnica, il prezzo di riferimento ed il regolamento per la presentazione delle offerte. Invimit ha attivato il numero verde 800.190.569 per prenotare un sopralluogo.

Gli immobili possono essere acquistati da privati cittadini o investitori, seguendo poche semplici istruzioni riepilogate nel video tutorial scaricabile all’indirizzo (https://youtu.be/k1blvOzZ558) o richiedendo supporto all’indirizzo vendite@invimit.it.

La procedura di acquisto è descritta nei regolamenti scaricabili dalla sezione del sito dedicata. La fase di aggiudicazione è gestita da un notaio che, nel caso di due o più offerte concorrenti per l’acquisto dello stesso immobile gestisce un’asta al rialzo sul valore offerto.